سقوط طفلة من الطابق الثالث في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد حادثين سقوط من مرتفعين بمقر سكنهم أحدهما بنطاق حى المناخ و الأخرى بنطاق حى الضواحى.

كانت مستشفى الزهور العام فى بورسعيد استقبلت المصاب جمال علي محمد عيسي ٦٣سنه المنطقة السادسة ع٣٨ش١بادعاء سقوط من مرتفع.

وبالكشف الطبى على المصاب تبين اصابته باشتباه كسر بالفقره الأولي والقطنيه والحاله العامه مستقره.

وفى سياق آخر استقبلت مستشفي آل سليمان فى بورسعيد الطفلة ضحي حسن محمد ١٤سنه مساكن البنك الاصفر ع٢١ بادعاء سقوط من الدور الثالث.

وبالكشف الطبي تبين اصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن والصدر واشتباه كسور بالفقرات القطنيه و العجزيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على تكليف اللواء عبد العزيز حسنى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة التحرى عن أسباب الحادثين وملابستهما