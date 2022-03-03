لتجديد الدماء.. إعادة توزيع 171 موظفا بين أحياء بورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حركة تغييرات وتنقلات داخل الأحياء ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، شملت 171 موظفا داخل أحياء بورسعيد، وذلك في إطار تجديد الدماء ودفع العمل بالأحياء.

وأكد محافظ بورسعيد أن قرار إجراء هذه الحركة يأتي في إطار دفع العمل بالأحياء، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين، وحل مشاكلهم.

ووجه محافظ بورسعيد جميع العاملين على مستوى المحافظة ببذل مزيد من الجهد والارتقاء بالأداء الوظيفي، لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن والنهوض بجميع المشروعات التنموية.

وأكد أن الحركة تهدف إلى تجديد الدماء وضخ أفكار جديدة تساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.