الغضبان: «سلام مصر» من مدن الجيل الرابع وتشمل كافة مقومات النجاح.. وخطى ثابتة نحو المستقبل وحلم جديد حققه الرئيس السيسي لأبناء بورسعيد|صور

محافظ بورسعيد يوجه الشكر للرئيس السيسي لإصداره قرار مد الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتشمل مدينة سلام مصر

مشروع «إسكان سلام» يضم 217 عمارة في المرحلة الأولى... والانتهاء من تنفيذ 63 عمارة مكتملة المرافق

تنفيذ محطة تحلية مياه بطاقة 150 ألف م3 ومحطة محولات كهرباء بطاقة 120 ميجا

-تشغيل الجامعة الأهلية والتكنولوجية بمدينة سلام خلال 30 يونيو القادم

«سلام» من مدن الجيل الرابع وتشمل كافة مقومات النجاح

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتشمل مدينة سلام مصر وتصبح "بورسعيد الجديدة" بمثابة انطلاق حلم جديد لأبناء بورسعيد ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لإصداره قرار مد الحدود الإدارية لتصبح بورسعيد تملك مدينة إضافية على مساحة 37 ألف فدان وتشمل كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية ومناطق سكنية على أعلى مستوى جار العمل بها وكافة المشروعات الخدمية والتنموية.

مدينة بورسعيد الجديدة "سلام": خطى ثابته نحو المستقبل وحلم جديد حققه الرئيس لأبناء الباسلة

وقال "اللواء عادل الغضبان" محافظ بورسعيد إن زيارة مدينة سلام يعد يوما تاريخيا، لافتا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية جاءت لتفقد مدينة ذكية من الجيل الرابع تشمل كافة مقومات النجاح، بل نجحت قبل أن تبدأ "، منوها أن الرئيس وجه بأن تكون سلام مدينة متكاملة تشمل كافة الأنشطة التي توفر حياة كريمة للمواطنين على أعلى مستوى، فضلا عن كونها ستصبح ملتقى للزوار من كل العالم لما تحتويه من مناطق أثرية "خط سير العائلة المقدسة".

مدينة بورسعيد الجديدة "سلام": خطى ثابته نحو المستقبل وحلم جديد حققه الرئيس لأبناء الباسلة

وأضاف محافظ بورسعيد أن مدينة " سلام مصر " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيا مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.

مدينة بورسعيد الجديدة "سلام": خطى ثابته نحو المستقبل وحلم جديد حققه الرئيس لأبناء الباسلة

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تعاون الشباب مع الدولة لاستكمال الإنجاز، وذلك بتعمير أرض سلام بورسعيد بعد توفير كافة الخدمات.

وتضم مدينة " سلام مصر " ، مشروع اسكان بحجم ٢١٧عمارة سكنية كمرحلة أولى ، ويشمل ٤ مناطق خدمية ومدرسة ومركز طبى ومركز شرطى ووحدة إطفاء ومول تجاري وكنيسة ومسجد و نادي اجتماعي، ويتم تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وتم الانتهاء من تنفيذ ٦٣ عمارة مكتملة المرافق بنسبة ١٠٠%

مدينة بورسعيد الجديدة "سلام": خطى ثابته نحو المستقبل وحلم جديد حققه الرئيس لأبناء الباسلة

كما تضم مدينة سلام مصر شرق محافظة بورسعيد سير جامعة أهلية وتكنولوجية تجرى معدلات العمل بها بالتوازى مع جميع المشروعات بمدينة بورسعيد الجديدة، و تم الانتهاء من أكثر من 50% من إنشاء الجامعة الأهلية وأكثر من 67 % من إنشاء الجامعة التكنولوجية، وسيتم بدء تشغيل الجامعتين في 30 يونيو القادم، وسط تحدى للتحدى لانجاز الاعمال من العاملين في المشروعات، التي تجري ليلا ونهارا .

مدينة بورسعيد الجديدة "سلام": خطى ثابته نحو المستقبل وحلم جديد حققه الرئيس لأبناء الباسلة

وتقام الجامعة الأهلية على مساحة 44فدانا، والجامعة التكنولوجية تقام على مساحة 16 فدانا، وتنفذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل الجامعة الأهلية كليات طبية وهندسية وعلوم انسانية ومعامل و سكن جامعي والمبنى التعليمي يسع 5300 طالب وطالبة، وتقام الجامعة الأهلية بتكلفة 3,5مليار جنيه، والجامعة التكنولوجية بحوالي نصف مليار جنيه.

مدينة بورسعيد الجديدة "سلام": خطى ثابته نحو المستقبل وحلم جديد حققه الرئيس لأبناء الباسلة

وتشهد مدينة سلام مصر شرق بورسعيد انشاء محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد تعد أقوى محطة كتصميم لمعالجة مياه البحر في مصر، وتعمل بطاقة ١٥٠ ألف م٣ لتغذية مدينة سلام مصر والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، حيث تتكون المحطة من خطين بطول ٦٥٠م وقطر ١٨٠٠ م ويتم رفع المياه من المأخذ البحري لوحدات المعالجة الابتدائية ثم مرحلة التنقية الفائقة ومرحلة فصل الأملاح الزائدة في المياه حتى تصل للمرحلة النهائية والتي يتم خلالها إضافة مكونات صالحة للشرب طبقا لمواصفات وزارة الصحة ثم ضح المياه لمنطقة شرق بورسعيد، كما يتم التحكم بها اتوماتيكيا، وتم الانتهاء من تنفيذ المحطة وتشغيلها في نوفمبر ٢٠٢٠.

هذا ويتم ضخ ما يقرب من ٢مليار م٣ من المياه لتعمير سيناء من خلال محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بحوالي ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، فضلا عن أقامة محطة أخري لتحلية المياه بمدينة بورفؤاد خلال الفترة القادمة، ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة السياسية لتوفير محطات لتحلية المياه بجميع المدن الساحلية المصرية تعمل على تغذية المناطق العمرانية الجديدة.

وشهدت مدينة سلام مصر تنفيذ محطة محولات" كهرباء" بطاقة ١٢٠ميجاوات، وبتكلفة تبلغ ٢٢٥ مليون جنيه، وتعمل على تغذية منطقة الاسكان الإجتماعي بمدينة بورسعيد الجديدة سلام، كما تشمل المحطة ٤ محولات، بطاقة ٤٠ ميجا لكلا منهم.

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية المستمرة لسير ومعدلات العمل بمدينة" سلام "، قائلا" كل المديريات والإدارات سيقدمون الخدمات في مدينة سلام طبقا لتوجيهات الرئيس "، لافتا إلى أن المدينة الجديدة تعد مشروع تنموي متكامل لجميع المصريين، موجها بأهمية تضافر الجهود لإقامة مدينة نموذجية تحقق حياة كريمة لجميع المواطنين من أبناء مصر وخاصة أبناء مدينة بورسعيد وسيناء.

وأشار اللواء عادل الغضبان أن شرق بورسعيد يشهد حاليآ تنمية غير مسبوقة ، بما يحقق أكبر استفادة من مقومات المنطقة والتى تشمل كافة الامكانيات الاستثمارية واللوجيسيتية والسياحية التى تساهم فى جعلها قاطرة تنمية مصر ، موجها بأهمية وعي الشباب من أبناء بورسعيد بما يحدث على أرض السلام من تنمية... وأن من يرغب في العيش بمدينة سلام مصر هو الفائز، مؤكدًا أنه يمكنه الاستقرار وتعليم أبنائه والحصول علي كافة الخدمات داخل المدينة، ويمكنه كذلك العمل في المجالات المختلفة المتاحة ، ليعيش حياة كريمة بسلام مصر

ودعا محافظ بورسعيد الشباب لتعمير مدينة سلام مصر والإقامة بها بشكل كامل، مؤكدًا أنها توفر فرص عمل بالمصانع، وميناء شرق بورسعيد لوجيستي، والمزارع السمكية، والمجال الزراعي بسهل الطينة، مؤكدًا أن الأنشطة تخلق المدن الذكية وتجذب السكان.