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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: تحويل 25 ألف فدان بسهل الطينة من الاستزراع السمكي إلى «النباتي»

تحويل 25 ألف فدان
تحويل 25 ألف فدان من الاستزراع السمكي للنباتى ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه جرى تحويل 25 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة في شرق بورسعيد من الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي.

محافظ بورسعيد: تحويل 25 ألف فدان من الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي

وأضاف محافظ بورسعيد خلال لقائه عددا من مزارعي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، في بداية تفقده موسم حصاد محصول بنجر السكر، بحضور الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، أن المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر في بورسعيد تبلغ 35 ألف فدان، منهم 5000 فدان بمنطقة سهل الطينة و30 ألف جنوب بورسعيد، ومتوسط إنتاجية الفدان 16 ألف طن.

محافظ بورسعيد يشهد حصاد "بنجر السكر" بسهل الطينة

محافظ بورسعيد: تحويل 25 ألف فدان من الاستزراع السمكي إلى الاستزراع النباتي

وأكد محافظ بورسعيد أنه جرى توفير كافة الدعم لمديرية الزراعة لتحقيق أعلى نسبة من المحصول الزراعي للبنجر هذا العام، والعمل على تذليل أي عقبات خاصة باحتياجات زراعة البنجر فى شرق وغرب وجنوب المحافظة.

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