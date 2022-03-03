محافظ بورسعيد يستقبل وفد جامعة بدر لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الخميس، وفد جامعة بدر بحضور الدكتور ابراهيم فخر ، والدكتور حلمي عبد الرحمن، والدكتورة دعاء عمرو، والدكتور مصطفى توفيق، بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة بورسعيد بحضور الدكتور فريد محرم المستشار المالي للمحافظة .

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد شرحا من الحضور حول التعريف بجامعة بدر وأنشطتها المختلفة، وآليات سبل التعاون بين المحافظة والجامعة في العديد من المجالات بما يدعم خطة التطوير بالمحافظة في المجالات التعليمية والتكنولوجية.

وأكد المحافظ على ترحيبه بكافة سبل التعاون بين المحافظة والجامعات المصرية بما يدعم خطة التنمية ببورسعيد، مناقشا كافة الجوانب المتعلقة بالتعاون بين الجانبين ، موجها بوضع دراسة تفصيلية تشمل آلية العمل بما يحقق أقصى استفادة من التعاون مع الجامعة ويسهم في تبادل الخبرات في مختلف المجالات.

محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع جامعة بدر