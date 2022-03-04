بـ آيس كاب.. سارة سلامة بإطلالة شتوية تبرز جمالها



نشرت الفنانة سارة سلامة عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سارة سلامة بإطلالة شتوية كشفت عن أناقتها وجمالها المعتاد التى تتألق بها أمام الجمهور، حيث ارتدت بلوفر صوف باللونين الابيض والأسود، ونسقت مع هذه الإطلالة ايس كاب مميز".



وانتهت سارة سلامة، منذ فترة، من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.



أحدث أعمال سارة سلامة، مسلسل "إسعاف يونس"، مع محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها".

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