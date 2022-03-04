الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يستدرج ساليرنيتانا لاستعادة الصدارة

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره ساليرنيتانا، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مديره الفني سيموني إنزاجي لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الإيطالي بتحقيق الفوز على ساليرنيتانا في مباراة الليلة، واستعادة الصدارة.

وفشل فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث خسر مواجهتين وتعادل في مثلهما.

وخاض فريق إنتر ميلان 26 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 16 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 آخرين.

على الجانب الآخر يطمح فريق ساليرنيتانا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان في مباراة اليوم، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة للهروب من الهبوط.

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإيطالي، انتهت بفوز إنتر ميلان على ساليرنيتانا بخماسية نظيفة.

ترتيب إنتر ميلان وساليرنيتانا:

يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد ساليرنيتانا في المركز الـ 20 والأخير بـ 15 نقطة.