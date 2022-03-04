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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملاته المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مدينة القناطر الخيرية، وذلك ضمن الحملات المستمرة لإزالة كافة  التعديات على الأراضي الزراعية التي ترصد من قبل وحدة المتغيرات المكانية.
وقد أسفرت الحمله عن إزالة ( ١٧) حالة تعدي بمساحة (٩٣٩٠متر) بقريتي شلقان وأبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية وتنوعت الإزالات ما بين أسوار وأسقف وأعمدة خرسانية وجاملونات وحوائط وأعمدة أرضي مسلحات ومنازل سويسي على سمل خرساني وأسقف صاج على مخازن تم إنشاؤها حديثاً، وتمت الإزالة  بالكامل بمعدات المحافظة ومجلس مدينة القناطر الخيرية
وأصدر"المحافظ" تعليماته بتحرير محاضر فورية للمتعدين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم مشدداً بأنه لن يتهاون بأي تعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية .
وأكد "المحافظ" على رؤساء المدن والأحياء بإستمرار المتابعة الميدانية والتنسيق  مع وحدة المتغيرات والزراعة لرصد أي حالة تعدي في المهد وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة مؤكداً إستمرار حملات الإزالة بصفة يومية حتى الإنتهاء من إزالة جميع التعديات إذ أن الحالات التي يتم إزالتها قد تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية عبر منظومة المتغيرات المكانية .

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