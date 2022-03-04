%25 تخفيضات على السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى معارض آهلا رمضان اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بالتوسع في نشر تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى يستطيع المواطن الحصول على سلعه بتخفيضات كبيرة .
وقال علي المصيلحي، إن معارض رمضان ستبدأ في الفترة من ٢٤ مارس الجاري إلى الأول من أبريل، مضيفا أن المعرض الرئيس سيكون بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأوضح علي المصيلحي، خلال لقائه برؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية وعدد من الموردين والمنتجين أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة( متوقعا زيادتها إلى 250 شركة قبل بدء المعرض منوها الى أن التخفيضات سوف تتفاوت ما بين٢٠ إلى ٢٥%، مشيرا إلى أن كل سلسلة تجارية سيقام فيها ركن خاص تحت اسم "أهلا رمضان" لتغطية أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع.
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ١٣٠٠ مجمع استهلاكي و ٥٠٠ منفذ من منافذ جمعيتي وعدد من المنافذ المتحركة سيشاركون فى معارض أهلا رمضان هذا العام بنفس التخفيضات السابقة، مؤكدا التنسيق التام بين السادة المحافظين لأقامه شوادر بالمحافظات أيضا لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأضاف، أن عدد القوافل المتنقلة المشاركة فى معارض أهلا رمضان ستصل إلى 100 قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و 1.5 طن و 5 أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي يحتاج إليها المواطنين وتستطيع الوصول إلى كافة النجوع والكفور والمناطق النائية.
منافذ جمعيتي
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين بأن منافذ جمعيتي التي ستشارك بمعارض أهلا رمضان والقوافل المتنقلة سيكون بها نفس السلع التي ستعرض بالسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية والشوادر وبنفس التخفيضات أيضآ، مشيرا إلى تمركز السيارات المتنقلة بالأماكن التي لا يوجد بها مجمعات وتبتعد عن السلاسل التجارية إضافة إلى اختيار منافذ جمعيتي التي تنتشر بالنجوع والقرى وتوفير السلع لها.