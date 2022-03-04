راغدة شلهوب تتألق بإطلالة رشيقة في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية، راغدة شلهوب، جمهورها، بمجموعة صور جديدة علي أنغام أغنية "لا ملامة" لمحمد حماقي.

ونشرت شلهوب صورها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"،وتألقت ببدلة كاجوال مليئة بالألوان أبرزت رشاقتها.

وحجزت محكمة مستأنف أكتوبر، الاستئناف المقدم من المذيعة راغدة شلهوب والناقد الفني طارق الشناوي علي الحكم الصادر ضدهما لسب وقذف الفنانة حلا شيحة ومعز مسعود، للحكم بجلسة ٢٣ مارس.

وكانت محكمة جنح ثالث أكتوبر، قضت بتغريم المذيعة راغدة شلهوب ١٥ ألف جنيه بالإضافة إلي تعويض ١٠٠ ألف جنيه و٥٠ ألف جنيه أتعاب محاماة لسب وقذف معز مسعود وحلا شيحة في إحدى حلقاتها المذاعة علي قناة النهار.



وقضت المحكمة في نفس القضية، التي تحمل رقم ٥٤٤٤ سنة ٢١، بتغريم الناقد الفنى طارق الشناوي ٥ آلاف جنيه بالإضافة إلي المصاريف.