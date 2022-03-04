التعليم العالي في أسبوع.. عبد الغفار يُباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية .. بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا إيجي فاكس

وزير التعليم العالي يُباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

زيادة المنح الدراسية للطلاب البورونديين والتوأمة بين جامعات البلدين

بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري.. عبد الغفار: ملف أمن قومي

التعليم العالى واليونسكو يبحثان إطلاق مبادرة لتحفيز البحث العلمى فى العلوم التطبيقية

التعليم العالي تعلن عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا إيجي فاكس



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا إيجي فاكس، زيادة المنح الدراسية للطلاب البورونديين والتوأمة بين جامعات البلدين.



فقد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري إيجي فاكس (Egyvax) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه بحضور د. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء د.خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



أكد د.خالد عبدالغفار أن الإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (إيجي فاكس) يمثل تطورًا شديد الأهمية لمدى نجاح التجربة المصرية ضد كورونا على مدار سنتين، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية والمنظمات الدولية، فضلاً عن أنه يأتي تتويجًا لجهود عدد من العلماء والباحثين المصريين تجاه أزمة كورونا من مختلف الجهات المعنية.



وأضاف عبدالغفار أن اللقاح الجديد يمثل ثمرة لما تمتلكه مصر من إمكانيات لإنتاج اللقاحات واعتمادها عالميًّا، كما يعكس قدر الرعاية الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للعلماء والباحثين المصريين؛ إيمانًا بقدراتهم العلمية والبحثية المتميزة، مشيرًا إلى أن جهود تصنيع اللقاح المصري ضد كورونا جاءت بتوجيه ودعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن العمل على لقاح إنساني مصري 100% أمر غير مسبوق، ونتعاون مع كافة الجهات الوطنية والعالمية حتى نطمئن إلى أن معامل الأمان والفعالية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن تصنيع اللقاح محليًّا سيوفر عملة صعبة كبيرة جداً للدولة.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على دعم الجهود البحثية التي تجري حاليًا، تمهيدًا لتصنيع لقاح مصري مُضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتج هو أمر ليس باليسير، ولكن يجري وفق دراسات مُعمقة وتعاون كامل بين مختلف الجهات الممثلة للدولة المصرية وشركة إيفا فارما، باعتبارها إحدى الكيانات التصنيعية الكبرى في مجال الصناعات الدوائية في مصر.

ولفت عبدالغفار إلى سعي الحكومة المصرية على توطين صناعة اللقاحات محليًا في مصر، سواء التي يجري العمل عليها بواسطة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، المملوكة للدولة، أو عبر القطاع الخاص الوطني الجاد، مثل شركة «إيفا فارما، موضحًا أن امتلاك القدرة على صناعة اللقاحات، تلك الصناعة الإستراتيجية الهامة، هي بمثابة ملف أمن قومي.

بينما قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمباشرة عمله من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ذك في إطار الاستعدادات للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتفقد الوزير مبنى الوزارة ومكاتب القيادات وموظفي الوزارة، كما تفقد أنظمة الإنارة الذكية واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية بمقر الوزارة.

وأشاد د. عبدالغفار بدقة التجهيزات وجودتها بما يُسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، مستمعًا لشرح من مسئولي الوزارة حول تأثيث المكاتب وتوزيع الموظفين، مؤكدًا أهمية تنمية قدرات العاملين لتلبية مُتطلبات التحول الرقمي.

ومن جانبه استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الأربعاء، الدكتور عبد العزيز المزينى، المدير الجديد لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

فى بداية اللقاء، قدم وزير التعليم العالى التهنئة للدكتور المزينى بمناسبة توليه المنصب الجديد كمدير للمكتب الإقليمى لليونسكو فى الدول العربية، وممثل للمنظمة فى مصر.

وطالب الوزير بتفعيل دور المكتب، وتنشيط أدائه خلال الفترة المقبلة، عن طريق زيادة الفعاليات والنشاطات والمبادرات المتعلقة بدعم أهداف منظمة اليونسكو فى التربية والعلوم والثقافة.



و التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السفير شيخ راشد ملاشى نيراغيرا سفير جمهورية بوروندي بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التى تربط بين مصر و بوروندي فى كافة المجالات، وخاصة التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات واستمرارها انطلاقًا من دورها التاريخي الرائد تجاه أشقائها الأفارقة.



وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين مصر وبورندى، وتبادل الزيارات بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التعليم العالى، وزيادة المنح الدراسية للطلاب البورونديين للدراسة بالجامعات المصرية، وإمكانية التوأمة بين الجامعات البوروندية والمصرية خاصة فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى، والمشكلات التى تواجه الطلاب البورونديين، وأكد الوزير استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للمؤسسات التعليمية ببوروندي، خاصة فى المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية للبلاد.