محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر فس أقرب وقت

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع ٢٣ ديسمبر، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت.
وقال محافظ بورسعيد ، إن الأعمال تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بالمحافظة
وأشار "محافظ بورسعيد" إلى أن أعمال التطوير شملت ايضا دهان واجهات العمارات السكنية بلون واحد فى نطاق شارع ٢٣ ديسمبر.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه يتم توسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية، بما يخلق محور مروري على أعلى مستوى بالمنطقة.