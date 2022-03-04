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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش رؤية تطوير متحف النصر بالمحافظة

محافظ بورسعيد خلال
محافظ بورسعيد خلال الاجتماع

 استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، وفدا من وزارة الثقافة وذلك لمناقشة رؤية تطوير متحف النصر بمدينة بورسعيد  ، في اطار خطة التطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات ، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و العميد نعمان علي رئيس حي الشرق ، والدكتورة سلوى حمدي مدير عام متاحف الفنون بوزارة الثقافة ، والدكتور طارق محمود مدير متحف محمد محمود خليل بالقاهرة ، والاستاذة حنان الصاوي مدير متحف النصر .

 ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكدا بأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير المتاحف القومية ، لافتا الى أن التطوير يهدف لالقاء الضوء على تاريخ وحضارة بورسعيد عبر المراحل التاريخية المختلفة ، وأن يعكس الواجهة الحضارية للمحافظة أمام زائريها .

واستمع محافظ بورسعيد من الوفد لشرحا حول رؤية وزارة الثقافة الخاصة بتطوير متحف النصر والسيناريوهات المقترحة بما يتماشى مع الخلفية الحضارية والتاريخية للمدينة الباسلة ، مؤكدين أن وزيرة الثقافة وجهت بأهمية تطوير وتنميط المتاحف بما يليق مع تاريخ بورسعيد 

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وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم والتعاون مع وزارة الثقافة لسرعة البدء في تطوير المتحف ، موجها بوضع تصور تفصيلي لألية التطوير التي سيشهدها المتحف ، ومن جانبهم وجه الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر، مشيدين بالطفرة التنموية والخدمية على أرض بورسعيد والتي يلمسها القاصي والداني عند زيارة المحافظة .

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