محافظ بورسعيد يناقش رؤية تطوير متحف النصر بالمحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، وفدا من وزارة الثقافة وذلك لمناقشة رؤية تطوير متحف النصر بمدينة بورسعيد ، في اطار خطة التطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات ، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و العميد نعمان علي رئيس حي الشرق ، والدكتورة سلوى حمدي مدير عام متاحف الفنون بوزارة الثقافة ، والدكتور طارق محمود مدير متحف محمد محمود خليل بالقاهرة ، والاستاذة حنان الصاوي مدير متحف النصر .

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكدا بأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير المتاحف القومية ، لافتا الى أن التطوير يهدف لالقاء الضوء على تاريخ وحضارة بورسعيد عبر المراحل التاريخية المختلفة ، وأن يعكس الواجهة الحضارية للمحافظة أمام زائريها .

واستمع محافظ بورسعيد من الوفد لشرحا حول رؤية وزارة الثقافة الخاصة بتطوير متحف النصر والسيناريوهات المقترحة بما يتماشى مع الخلفية الحضارية والتاريخية للمدينة الباسلة ، مؤكدين أن وزيرة الثقافة وجهت بأهمية تطوير وتنميط المتاحف بما يليق مع تاريخ بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم والتعاون مع وزارة الثقافة لسرعة البدء في تطوير المتحف ، موجها بوضع تصور تفصيلي لألية التطوير التي سيشهدها المتحف ، ومن جانبهم وجه الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر، مشيدين بالطفرة التنموية والخدمية على أرض بورسعيد والتي يلمسها القاصي والداني عند زيارة المحافظة .