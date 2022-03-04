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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز الابتكار وريادة الأعمال عين شمس يساعد الطلاب على تطوير أفكارهم ومشاريعهم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور ضياء خليل المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، إن المركز يخدم أفكار التنمية المستدامة العالمية كصحة الغذاء ونظافة المياه والطاقة النظيفة والتغيرات المناخية والحياة في البر والبحر.

وأوضح خليل أن من أهم مهام مركز الابتكار مساعدة الطلاب بأفكار إبداعية أو مشاريع رائدة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم وتنفيذها على أرض الواقع من خلال ربطهم بمن يدعمهم ويطورهم من أجلهم، ومن ثم يساعد المكتب في تتبع المسار الذي يسمح لهؤلاء الطلاب بتحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة تساهم في تقدم المجتمع وتنميته.

وأكد  الدكتور ضياء خليل المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، إن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه تحت إشراف مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ليشكل نقلة نوعية داخل الجامعة حتى تواكب جامعات الجيل الرابع.

وأوضح “خليل” أن المركز يقدم الدعم للطلاب والباحثين للعمل على مخرجات الأبحاث العلمية للمساعدة في تحويلها إلى نماذج نصف صناعية قابلة للتسويق.

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وأشار إلى أن المركز نجح بطلابه في المشاركة بالعديد من المسابقات الدولية وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم وتم تكريمه من قبل العديد من الجهات.

وأكد على أهمية دور الابتكار وريادة الأعمال كعنصر أساسي ضمن منظومة الجامعة  التي تسعى لتسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية  في شتى المجالات، مشيرا إلى أن مركز الابتكار يعتبر خطوة رائدة خطتها الجامعة.

وأوضح أن المركز مكون من 4 أدوار على مساحة 8000 متر مربع ويضم أيضًا مركز التوظيف بالجامعة برئاسة الدكتور أيمن فريد ومركز والتدريب .

وطالب بضرورة التواصل الفعال مع الطلاب وتبني أفكارهم مع توفير الدعم اللازم والتواصل مع شركاء من الصناعة من اجل الوصول لمنتجات نهائية يمكن تداولها بالسوق.

وأكد أن الجامعة تستهدف بناء الشخصية واكتشاف المواهب وليس فقط للتعليم والتعلم، نطمح أن تكون جامعة عين شمس جامعة من جامعات الجيل الرابع.

 

كما يعلن مكتب رعاية المبتعثين بجامعة عين شمس عن ندوة هيئة الفولبرايت للباحثين المصريين عبر تقنية زووم لمنح أبحاث ما بعد الدكتوراه والمنح المقدمة في مجالات إدارة الفنون ودراسات المتاحف والتراث. تتناول الندوة تفاصيل وأهداف البرنامج ومعايير الاختيار والمستندات المطلوبة وطرق التقدم والجدول الزمني.

 

تعقد الندوة يوم الإثنين القادم 7 مارس 2022 في تمام الساعة 1 ظهرا.

للاطلاع على تفاصيل الندوة ولينك الحضور، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/395/event
للتفاصيل عن برنامج المنحة، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announc

 

جامعة عين شمس مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

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