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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قريبا .. لقاح يحد من مخاطر إصابة الأطفال بالفيروس المخلوي التنفسي

الفيروس المخلوي عند
الفيروس المخلوي عند الأطفال

أعلن العلماء أن الأطفال قد يحصلون قريبًا على لقاح يحد من مخاطر إصابتهم بالفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم العثور على جرعة حقنة من شركة AstraZeneca وشركة Sanofi الفرنسية لخفض عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة إلى الثلثين.

وأشارت الدراسة إلى أن يتم إعطاء لقاح نيرسيفيماب كجرعة وحيدة وتستمر الحماية لمدة خمسة أشهر - موسم كامل للفيروس المخلوي التنفسي.

تم وصف نتائج المرحلة الثالثة من التجارب على أنها "نقلة نوعية" من قبل الخبراء الذين يديرون الدراسات.

يتم تقديم حقنة تُعرف باسم palivizumab للرضع المعرضين لمخاطر عالية في المملكة المتحدة ولكنها توفر شهرًا واحدًا فقط من الحماية ، مما يعني أن الأطفال يحتاجون إلى خمس لقاحات لتغطية موسم واحد.

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ووفقا للتقارير، يسبب RSV أعراضًا شبيهة بفيروس كورونا وهو أحد الأسباب الرئيسية لدخول الأطفال الرضع في المملكة المتحدة.  

كما إنه يمثل 29000 حالة دخول إلى المستشفى و 80 حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة في المملكة المتحدة سنويًا ، و 58000 حالة دخول و 500 حالة وفاة بين الأطفال في الولايات المتحدة.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي RSV؟ 

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو فيروس شائع جدًا يصاب به جميع الأطفال تقريبًا في سن الثانية.

في الأطفال الأكبر سنًا والبالغين ، يمكن أن يؤدي فيروس RSV إلى نزلات البرد والسعال ، ولكنه قد يسبب التهاب القصيبات عند الأطفال الصغار.

ينتشر الفيروس عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب. يمكن أن يعيش على السطح لمدة تصل إلى 24 ساعة.

يظل الأطفال معديين لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ، حتى بعد زوال الأعراض.

يمثل RSV 450.000 موعدًا مع GP و 29.000 حالة دخول إلى المستشفى و 83 حالة وفاة سنويًا بين الأطفال في المملكة المتحدة.

في الولايات المتحدة ، يؤدي إلى حوالي 58000 حالة دخول إلى المستشفى و 100 إلى 500 حالة وفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

 

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