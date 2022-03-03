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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. الأطفال المصابون بالسكري يواجهون مخاطر عالية لتلف العين

صدى البلد

مرض السكري هو حالة يمكن أن بؤدي إلى ارتفاع غير الطبيعي في نسبة السكر في الدم أو مستوى السكر في الدم إلى عدد من المضاعفات. 

يمكن أن يحدث هذا لأي شخص ، من الأطفال حديثي الولادة إلى الأطفال والمراهقين الصغار وحتى البالغين.

 

فأن هرمون الأنسولين ، الذي ينتجه البنكرياس ، يساعد الجسم على امتصاص واستخدام الجلوكوز في خلايا الكبد والعضلات والدهون وما إلى ذلك.

 

 يعد مرض السكري من النوع الأول عادةً أحد اضطرابات المناعة الذاتية يحدث في سن مبكرة ، حيث يتعذر على البنكرياس إنتاج كمية كافية من الأنسولين ، بينما في مرض السكري من النوع 2 ، يطور الجسم عادة مقاومة الأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي. على الرغم من أن داء السكري من النوع 2 يُقال إنه أكثر انتشارًا بين كبار السن ، إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبح يصيب الشباب أيضًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عادات نمط الحياة السيئة.

إذا كان الأطفال يعانون من مرض السكري ، فمن المرجح أن يواجهوا آثارًا صحية إضافية فيما يتعلق بصحة الكلى والقلب والعين في حياتهم. في الواقع ، يواجه الأطفال المصابون بداء السكري أيضًا مخاطر عالية جدًا لتلف العين.

 

وفقًا لدراسة ، بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا وما دون ، بينما ارتفعت حالات السكري من النوع الأول بنسبة 45 في المائة على مدى 16 عامًا ، ارتفعت حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة هائلة بلغت 95 في المائة خلال نفس الفترة. 

يتضح من وجهة نظر الخبراء أن المتغيرات مثل نمط الحياة غير المستقر والنظام الغذائي غير الصحي وقلة التمارين البدنية والسمنة هي المسؤولة عن هذه الزيادة في مرض السكري من النوع 2 بين السكان الأصغر سنًا.

 

هو الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2؟

بينما يلعب التاريخ العائلي والجينات دورًا ، فإن الأشخاص الذين لديهم نمط حياة غير نشط ونظام غذائي فقير يتكون من الكربوهيدرات المعالجة للغاية والأطعمة السريعة هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. كان هناك ارتفاع كبير في عدد المراهقين الذين يصابون بداء السكري من النوع 2 نتيجة لعوامل الخطر المذكورة أعلاه.

كيف يؤثر مرض السكري على العين؟

يؤثر مرض السكري على الأوعية الدموية الدقيقة أو الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم والعين ، وعادة ما يؤثر على شبكية العين (وهي النسيج العصبي في الجزء الخلفي من العين المسؤول عن إدراك الضوء وإرسال الصور إلى الدماغ) ، مما يؤدي إلى حالة تسمى اعتلال الشبكية السكري. . في اعتلال الشبكية السكري ، بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم ، تتسرب الأوعية الدموية في الشبكية وتنسد ، مما يؤثر بشدة على تدفق الدم إلى الشبكية. استجابة لذلك ، تنمو أوعية دموية جديدة غير طبيعية في العين ، والتي تنزف داخل العين وتؤثر بشدة على الرؤية ، وتتطور في النهاية إلى انفصال الشبكية.

علاوة على ذلك ، إذا بدأت الأوعية الدموية في شبكية العين في تسريب السوائل إلى البقعة المسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة - فإن الحالة تسمى الوذمة البقعية السكرية (DME) مما يؤدي إلى رؤية ضبابية.

 في سيناريو آخر ، إذا كانت زاوية العين بين القزحية والقرنية مسدودة بأوعية دموية جديدة تمنع تصريف السوائل خارج العين ، فإن هذا يسمى زرق الأوعية الدموية.

 والجدير بالذكر أن اعتلال الشبكية السكري ، و DME والزرق الوعائي الجديد ، إذا تركت دون علاج لفترة طويلة ، يمكن أن تؤدي إلى العمى. قد يؤهب مرض السكري غير الخاضع للسيطرة أيضًا لتكوين الساد المبكر وتلف القرنية والتغيرات الانكسارية في العين 

 

تدابير لتجنب مشاكل العين التي يسببها السكري

احترس من أي أعراض مرتبطة بمرض السكري.

 من الأعراض التي يجب الانتباه لها : زيادة العطش والحاجة إلى تكرار التبول والتعب واسمرار الجلد خاصة في منطقة الرقبة والإبط وجفاف الفم وعدم وضوح الرؤية .

 

 يُنصح بالاتصال بطبيبك إذا ظهرت هذه الأعراض لمعرفة ما إذا كان يجب اختبار طفلك لمرض السكري.

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