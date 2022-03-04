شاهد... آليات عسكرية روسية تتوغل داخل مناطق بالعاصمة الأوكرانية كييف

عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو يظهر دخول آليات عسكرية روسية إلى عدة مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف.



وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” تحالف دفاعي، لكن إذا واجه نزاعًا، فنحن مستعدون لذلك.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أضاف بلينكن في مؤتمر مع الأمين العام لحلف الناتو، أن جميع الحلفاء يقدمون على مساعدة أوكرانيا، مؤكدًا أن حرب روسيا “المستفزة” في أوكرانيا تحتاج لرد حاسم.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلف ليس جزءا من النزاع الروسي الأوكراني، ولا يسعى لحرب مع موسكو.



