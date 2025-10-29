تعرّضت للتنمر .. كريم فهمي يكشف أسرار طفولته لأول مرة

كشف الفنان كريم فهمي عن جانب إنساني من طفولته، متحدثًا عن بعض المواقف التي تركت أثرًا في شخصيته، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية حديثة.

وقال فهمي: “كنت طفل طيب، وعمري ما أنسى لما في حصة الرسم المدرسة قالت قدام زمايلي إن رسمتي وحشة، الموقف دا أثر فيّ جدًا”.

وأضاف: "كنت دايمًا بحس إن محدش فاهمني، وإنّي غريب عن العالم دا، ولما كان حد يتنمر عليا، كنت بحس إن أنا اللي صح".

وتفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات كريم فهمي، معتبرين أنها تعكس صدق الفنان وبساطته، كما أشاد البعض بشجاعته في مشاركة تفاصيل من طفولته أثرت في تكوين شخصيته الفنية والإنسانية.