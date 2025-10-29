قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم تحت الأنوار قد يُسبّب أمراض القلب .. دراسة تحذّر
تعرّضت للتنمر .. كريم فهمي يكشف أسرار طفولته لأول مرة
مصطفى الفقي: مصر لن تتدخل عسكريًا في السودان إلا لحماية أمنها القومي | فيديو
راتب ضخم في الزمالك يُثير الجدل .. وتامر عبد الحميد يكشف الأرقام
رئاسة الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر يُسجَّل في إفريقيا والشرق الأوسط
نائب محافظ دمياط: المدينة الصديقة للنساء نموذج يُحتذى لدعم المرأة وتمكين الأسرة
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق
الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك
عضو الوطني الفلسطيني: الاحتلال يعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويمنع دخول آليات الإنقاذ إلى غزة
بيشد نفسين أثناء القيادة.. سائق يحوّل سيارته إلى مقهى وشيشة في الإسكندرية | شاهد
المحطة الآسيوية الأخيرة.. ترامب يغادر طوكيو متجهًا لكوريا الجنوبية ويلتقي نظيره الصيني
أسرار من داخل الزمالك .. تامر عبد الحميد يروي قصة تصفية الحسابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو الوطني الفلسطيني: الاحتلال يعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويمنع دخول آليات الإنقاذ إلى غزة

غزة
غزة
هاني حسين

قال تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية تجري مشاورات حول الرد على ما تصفه بـ"انتهاكات حماس" لوقف إطلاق النار، مضيفًا أن هذه المشاورات تعكس حالة من الارتباك داخل منظومة الاحتلال، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تتجه في الأيام المقبلة نحو تصعيد محدود أو خطوات سياسية جديدة للضغط على المقاومة في غزة.

وأوضح الأسطل في مداخلة هاتفية  على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الاحتلال الإسرائيلي وافق على وقف إطلاق النار منذ البداية تحت ضغوطات كبيرة"، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اضطر للضغط على الوزراء المتطرفين في حكومته للقبول بالاتفاق، تجنباً لسقوط حكومته، مع العمل في الوقت نفسه على وضع العراقيل التي تحول دون تنفيذ مراحل خطة التهدئة المتفق عليها.

وبيّن الأسطل أن "الاحتلال ما زال يسيطر على نحو 50% من مساحة قطاع غزة، ويمنع اللجنة المنصوص عليها في الاتفاق من أداء مهامها، كما يفرض قيوداً على دخول الآليات والمعدات اللازمة لعمليات الإغاثة وإزالة الأنقاض".

وأضاف أن هناك "آلاف المفقودين الفلسطينيين تحت الأنقاض، يقدَّر عددهم بأكثر من 17 ألفاً، إلى جانب مفقودين إسرائيليين"، مشيراً إلى أن "الاحتلال، الذي أدخل نحو 600 حفّار إلى قطاع غزة خلال الحرب، دمّر أكثر من 80% من مساحة القطاع بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية".

وتساءل الأسطل: "لماذا لا تضغط الولايات المتحدة لإدخال المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ، رغم المحاولات التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإدخال هذه الآليات والمشاركة في رفع الأنقاض؟"، موضحاً أن "المعدات المصرية دخلت بالفعل إلى غزة، لكنها ليست بالحجم المطلوب، كما أن حركتها مقيدة في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال".

واختتم الأسطل حديثه قائلاً: "إن العراقيل التي يضعها جيش الاحتلال تهدف إلى تمكين الحكومة الإسرائيلية من التهرب من تنفيذ الاتفاق، بينما ما تزال مخططات التهجير والإبادة بحق الشعب الفلسطيني مطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يستدعي ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على دولة الاحتلال".

غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

افتتاح مؤتمر التميز والابتكار

رئيس جامعة الأزهر: زكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس وتعليم العلم يزيده ولا ينقصه

مجمع البحوث الإسلامية

محمد الجندي: مجمع البحوث الإسلامية يربط الإيمان بالعلم في فعاليات أسابيع الدعوة بالجامعات

الأوقاف

وكيل الأوقاف: دوري الأئمة النجباء نقلة نوعية لصناعة الفكر وتجديد الخطاب الديني

بالصور

لأول مرة.. شاهد رينو كليو 2026 الجيل الجديد

رينو كليو
رينو كليو
رينو كليو

تبدو بسيطة .. أطباء يُحذّرون من مخاطر قضم الأظافر على القلب | تفاصيل

ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟

إنهاء عصر البنزين.. الصين تكشف عن بطارية كهربائية بمدى 1000 كيلومتر

بطارية كهربائية
بطارية كهربائية
بطارية كهربائية

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل .. بخطوات بسيطة

طريقة عمل الأرز البسمتي
طريقة عمل الأرز البسمتي
طريقة عمل الأرز البسمتي

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد