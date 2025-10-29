قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب شاحنة وفرار قرود «عدوانية» بولاية مسيسيبي الأمريكية
النوم تحت الأنوار قد يُسبّب أمراض القلب .. دراسة تحذّر
تعرّضت للتنمر .. كريم فهمي يكشف أسرار طفولته لأول مرة
مصطفى الفقي: مصر لن تتدخل عسكريًا في السودان إلا لحماية أمنها القومي | فيديو
راتب ضخم في الزمالك يُثير الجدل .. وتامر عبد الحميد يكشف الأرقام
رئاسة الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر يُسجَّل في إفريقيا والشرق الأوسط
نائب محافظ دمياط: المدينة الصديقة للنساء نموذج يُحتذى لدعم المرأة وتمكين الأسرة
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق
الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك
عضو الوطني الفلسطيني: الاحتلال يعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويمنع دخول آليات الإنقاذ إلى غزة
بيشد نفسين أثناء القيادة.. سائق يحوّل سيارته إلى مقهى وشيشة في الإسكندرية | شاهد
المحطة الآسيوية الأخيرة.. ترامب يغادر طوكيو متجهًا لكوريا الجنوبية ويلتقي نظيره الصيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أسرار من داخل الزمالك .. تامر عبد الحميد يروي قصة تصفية الحسابات

حسين لبيب
حسين لبيب
محمد سمير

كشف تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، عن أسباب رحيله عن العمل داخل النادي.
وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "كنتُ رئيسًا لقطاع التطوير في نادي الزمالك خلال فترة رئاسة حسين لبيب، ولكنني رحلت".

وأضاف: "رحلتُ بسبب وجود أجندات كانت تُنفَّذ، ليس فقط معي، بل مع من سبقوني أيضًا، ثم معي، حيث كانت هناك تصفية حسابات من بعض الأشخاص الذين كانوا قريبين مني".

وتابع: "كنت أساند هؤلاء الأشخاص وأدعمهم دائمًا، وكنت بجانبهم داخل لجنة التطوير، لكنهم غدروا بي".

وأردف: "جمهور الزمالك عندما يقابلني في الشارع يقول لي: أنت على حق، ونحن حاسّين أنك كنت مظلومًا".

الزمالك تامر عبد الحميد نادي الزمالك حسين لبيب جمهور الزمالك

