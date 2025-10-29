أسرار من داخل الزمالك .. تامر عبد الحميد يروي قصة تصفية الحسابات

كشف تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، عن أسباب رحيله عن العمل داخل النادي.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "كنتُ رئيسًا لقطاع التطوير في نادي الزمالك خلال فترة رئاسة حسين لبيب، ولكنني رحلت".

وأضاف: "رحلتُ بسبب وجود أجندات كانت تُنفَّذ، ليس فقط معي، بل مع من سبقوني أيضًا، ثم معي، حيث كانت هناك تصفية حسابات من بعض الأشخاص الذين كانوا قريبين مني".

وتابع: "كنت أساند هؤلاء الأشخاص وأدعمهم دائمًا، وكنت بجانبهم داخل لجنة التطوير، لكنهم غدروا بي".

وأردف: "جمهور الزمالك عندما يقابلني في الشارع يقول لي: أنت على حق، ونحن حاسّين أنك كنت مظلومًا".