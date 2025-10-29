رئاسة الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر يُسجَّل في إفريقيا والشرق الأوسط

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزارء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الضوء على المتحف المصري الكبير، وذكر أنه في خطوة غير مسبوقة، يُسجل المتحف المصري الكبير اسمه في التاريخ كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، بعد حصوله على شهادة “EDGE Advanced” للمباني الخضراء لعام 2024، ليؤكد ريادته في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

فيما أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن عشرات القنوات الفضائية طلبت نقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالحدث، مشيرا إلى أن فقرات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ستكون على أعلى مستوى، وتعكس عظمة الحضارة المصرية.

وكشف أن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزارة الخارجية بإخطار القنصليات المصرية بالخارج لتوفير شاشات عرض للجاليات المصرية الراغبة في متابعة الحفل، كما وجّه المحافظات المعنية القاهرة والجيزة والقليوبية بتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحدث، فيما ستقوم باقي المحافظات بوضع شاشات رئيسية في الميادين العامة لإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة فعاليات الافتتاح.

كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة السياحة والآثار أطلقت الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للمتحف المصري الكبير، ليكون بوابة رقمية متكاملة تتيح للزائرين من داخل مصر وخارجها التعرف على المتحف وما يقدمه من مقتنيات فريدة وخدمات وفعاليات ثقافية وفنية.