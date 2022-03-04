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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاستعدادات النهائية لحفل ماجدة الرومي في موسم الرياض.. الليلة

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

تستعد الفنانة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي ساهر لها الليلة الجمعة 4 مارس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالملكة العربية السعودية، ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- مقطع فيديو من الاستعدادات الأخيرة للحفل. 

 

وظهرت ماجد الرومي في مقطع الفيديو وهي تؤدي البروفات النهائية من حفلها على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض. 

أحدث حفلات ماجدة الرومي 

وكانت أحيت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي حفلها الغنائي بمدينة العلا السعودية يوم 28 يناير الماضي بقاعة مرايا.

 

الحفل من المقرر أقيم ضمن فاعليات مهرجان شتاء طنطورة؛ حيث نفاد تذاكر حفل الفنانة ماجدة الرومي ليكشف عن مدى اشتياق الجمهور السعودي الفنانة اللبنانية.

 

عيد ميلاد ماجدة الرومي 

حرصت المطربة ماجدة الرومي علي شكر المتابعين علي رسائل التهنئة بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات القصيرة “تويتر”.

 

ونشرت ماجدة الرومي صورة لها، وعلقت: “غمرتني معايداتكم الحلوة بعيد ميلادي، فشعرت بفيض نِعم ربّي!. من قلبٍ يملؤه كل الحب لكم، كل الشكر والامتنان للأصدقاء والفنانين والإعلاميين والأحبة على رسائلكم الرائعة، على أمل أن يُضيء نور الأيام المقبلة حياتكم بالخير والبركة والسلام. تفضلوا بقبول محبتي وفائق احترامي. #ماجدة_الرومي”.

ماجدة الرومي الفنانة ماجدة الرومي السعودية الرياض موسم الرياض

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