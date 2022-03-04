الاستعدادات النهائية لحفل ماجدة الرومي في موسم الرياض.. الليلة

تستعد الفنانة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي ساهر لها الليلة الجمعة 4 مارس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالملكة العربية السعودية، ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- مقطع فيديو من الاستعدادات الأخيرة للحفل.

وظهرت ماجد الرومي في مقطع الفيديو وهي تؤدي البروفات النهائية من حفلها على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

لا تنسوا موعدكم الليلة مع الحفل الغنائي للسيدة / ماجدة الرومي في مسرح محمد عبده ارينا

أمسية حالمة بإمتياز بإنتظاركم

⁦@Turki_alalshikh

⁦@majidaelroumi

⁦@RiyadhSeason@GEA_SA

⁦@Enjoy_Saudi pic.twitter.com/o53Ziijs1O — Rotana Live (@RotanaLive) March 4, 2022

أحدث حفلات ماجدة الرومي

وكانت أحيت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي حفلها الغنائي بمدينة العلا السعودية يوم 28 يناير الماضي بقاعة مرايا.

الحفل من المقرر أقيم ضمن فاعليات مهرجان شتاء طنطورة؛ حيث نفاد تذاكر حفل الفنانة ماجدة الرومي ليكشف عن مدى اشتياق الجمهور السعودي الفنانة اللبنانية.

عيد ميلاد ماجدة الرومي

حرصت المطربة ماجدة الرومي علي شكر المتابعين علي رسائل التهنئة بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات القصيرة “تويتر”.

ونشرت ماجدة الرومي صورة لها، وعلقت: “غمرتني معايداتكم الحلوة بعيد ميلادي، فشعرت بفيض نِعم ربّي!. من قلبٍ يملؤه كل الحب لكم، كل الشكر والامتنان للأصدقاء والفنانين والإعلاميين والأحبة على رسائلكم الرائعة، على أمل أن يُضيء نور الأيام المقبلة حياتكم بالخير والبركة والسلام. تفضلوا بقبول محبتي وفائق احترامي. #ماجدة_الرومي”.