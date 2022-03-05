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رئيس التحرير
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ثقافة

كتب لوردة وميادة الحناوي.. تفاصيل الاحتفاء برائد الشعر الغنائي صلاح محمد علي

الاحتفاء بالشاعر
الاحتفاء بالشاعر صلاح محمد علي

 في يوم الاعتراف بالجميل وتقديرا لدور الشعر والشعراء ودور الشاعر الكبير في إثراء الحياة الشعرية بالشرقية نظم فرع ثقافة الشرقية بالتعاون مع نادى أدب قصر ثقافة الزقازيق احتفالية لتكريم الشاعر الكبير صلاح محمد على الذي غنت له وردة الجزائرية سهرانين الليل بطوله "العروسة"، وميادة الحناوي "محلا الغرام"، ومحرم فؤاد، ومحمد عبد المطلب "قلت لأبوكي عليكي وقالي"، وعالية التونسية والعديد من فناني مصر والعالم العربي.

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة اهتماماً بالغاً بالقامات الفنية والأدبية في ربوع الوطن، وإبراز دورها في إثراء الحياة الثقافية خاصة في محافظة الشرقية التابعة لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، في ليلة ساهرة في حب عم شعراء وأدباء الشرقية المبدع صاحب الروائع الشعرية صلاح محمد علي.

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بدأت الفقرات بالسلام الجمهوري، تلاه عرض لفيلم تسجيلي عن مسيرة الشاعر الكبير، ثم أكد الشاعر أحمد سامى ضرورة التوجه نحو تكريم روادنا والاحتفاء بهم وبكل من أنجز وكل من أعطى على كل الأصعدة الثقافية والفنية والأدبية.

 وتحدث عن أستاذ الأجيال تاريخ ومسيرة طويلة وحافلة بالإنجازات على جميع المستويات، فنحن نحتفي بالتاريخ الرجل الذي عاصر كثيرين منهم الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، يوسف إدريس، مرسي جميل عزيز، أسماء وقيم وقامات كبيرة جدا عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وكان جوارهم فاعلا ومثابر ومعطاء رائد الأغنية المصرية ورائد كبير من رواد الشعر الغنائي في المحافل الأدبية، فنحن نكرم أنفسنا عندما نكرم الأب الروحي لشعراء الشرقية.

أكد رئيس الإقليم أن صلاح محمد على يعد علم من أعلام الشرقية وأنه لا يقل قيمة عن أحمد عرابي وعبد الحليم حافظ ومرسي جميل عزيز وكل شعراء ومبدعي وفناني مصر وأنه إضافة كبيرة لمحافظة الشرقية.

كما أوضح الدكتور إبراهيم عطية رئيس نادى أدب قصر ثقافة الزقازيق أن أولى أغنياته كانت لمحمد عبد المطلب قلت لأبوكى عليكى وقالى، وأن وجود هذا القيمة والقامة هو تاج فوق رؤوسنا، هذا الشاعر الذي طالما جالسنا معه نشعر بالحميمة عندما يبدأ في سرد حكاياته عبر سنين العمر مع فناني ومطربي مصر والعالم العربي ومواقفه معهم.

حصل صلاح على العديد من الجوائز والتكريمات في معظم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، كما كرمته د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بدار الأوبرا المصرية، وبالختام تم تكريمه من قبل فرع ثقافة الشرقية بدرع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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