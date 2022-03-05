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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتقنيات هواوي.. ايتو الصينية تكشف عن M5 الكهربائية | صور

بتقنيات هواوي ..
بتقنيات هواوي .. ايتو الصينية تكشف عن M5 الكهربائية

كشفت شركة ايتو الصينية والمدعومة من سيريس سوكون وعملاقة مجال التكنولوجيا هواوي، عن النسخة الجديدة M5 الهجينة ذات القدرات الكهربائية، والتي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

بتقنيات هواوي .. ايتو الصينية تكشف عن M5 الكهربائية

 

بتقنيات هواوي .. ايتو الصينية تكشف عن M5 الكهربائية

 

دعمت السيارة M5 بمجموعة من التقنيات المقدمة من قبل هواوي مثل انظمة الترفية وعرض المعلومات، إلى جانب وسائل العمل الهجينة، مع مظهر خارجي يحمل مصابيح امامية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع صادم أمامي معزز بشبكات كبيرة الحجم ذات مقاطع عرضية.

وتظهر بالمقدمة أيضًا مصابيح ضباب ضولية الشكل LED، مع نسبة طول بلغت 4.770 مم، وبعرض كلي يبلغ 1930 مم، و 1625 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية مروحية الشكل تجمع بين اللون الاسود والفضي، مع سقف بانوراما مميز.

بتقنيات هواوي .. ايتو الصينية تكشف عن M5 الكهربائية

وزودت السيارة M5 الهجينة الكهربائية بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر بشاحن توربيني يستطيع أن ينتج 123 حصانًا، يعمل فقط كموسع نطاق للبطارية 40 كيلووات في الساعة، بينما تأتي بثلاثة مخرجات طاقة مختلفة بقوة 272 حصانًا، أو 428 حصانًا، أو 496 حصانًا.

بتقنيات هواوي .. ايتو الصينية تكشف عن M5 الكهربائية

حيث تقدم النسخة الأساسية بتقنية الدفع الخلفي مع محرك كهربائي واحد، بينما يضم النموذجين الآخرين اصحاب قدرات الدفع الرباعي محركات كهربائية مزدوجة الأداء، وبهذه اقدرات تسطيع النسخة عالية الأداء أن تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 4.4 ثانية.

بتقنيات هواوي .. ايتو الصينية تكشف عن M5 الكهربائية

وتتمتع السيارة بنظام هواوي هارموني OS الخاص بالمعلومات والترفيه، مع مجموعة أدوات رقمية يبلغ قياسها 10.4 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي مكون من 19 مكبر صوت من هواوي، وشاشة مركزية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة قياس 15.6 بوصة، واضاءة داخلية محيطة من 128 لون.

 

ويذكر أن أسعار السيارة ايتو M5 تبدأ من 39524 دولارًا حتى 50600 دولار للفئة عالية الأداء. 

إيتو الصينية ايتو الصينية شركة ايتو الصينية هواوي M5 الهجينة SUV

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