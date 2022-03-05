فتاوى تشغل الأذهان .. معنى رفع الأعمال في شعبان والإثنين والخميس.. هل يجوز للمرأة قضاء ما فات من صوم .. حكم الصيام عن المتوفي

أسامة الأزهري: القرآن دعا إلى تقدير وعلو مكانة مصر على وجه الخصوص

حكم إخراج شنط رمضان كـ فدية .. الإفتاء توضح الضوابط

هل يجوز الصيام عن المتوفي .. حكم صيام شهر شعبان بأكمله



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

ما معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان؟ وما الفرق بينه وبين رفعها فى يومي الإثنين والخميس.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، إن معنى رفع الأعمال في شهر شعبان وفي يومي الإثنين والخميس هو أن الأعمال -سواء كانت قولية أو فعلية- تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض في يومي الإثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا.



وكلاهما ورد في السنة؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.



قال العلامة الهروي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1422): [قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَضُ الأعمالُ» أي على الملك المتعال، «يومَ الإثنينِ والخميسِ» بالجر، «فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» أي طلبًا لزيادة رفعة الدرجة... قال ابن حجر: ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ»؛ لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة] اهـ بتصرف يسير. والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله

سؤال ورد للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء.

وقال الدكتور علي جمعة: إنه يجوز للمسلم أن يصوم شعبان كله، لكن الذى لم يكن له عادة وهلّ عليه نصف شعبان فلا يصوم من النصف الثانى من شعبان لاخر الشهر، لأن هذا فيه نهى لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر صيامه فى شعبان ولم يتم صيام شهرًا سوى رمضان إلا شعبان.

وأوضح أنه يجوز صوم شعبان كله برغم انه يوجد نهى للذى لا يعتاد على صوم شعبان كله.

هل يجوز للمرأة قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان

هل يجوز للمرأة قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا للمرأة قضاء ما عليها من أيام صيام في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.

حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والتطوع



قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عثمان، خلال لقاء مسجل له ، فى إجابته عن سؤال (حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.



هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله

سؤال ورد للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء.

وقال الدكتور علي جمعة: إنه يجوز للمسلم أن يصوم شعبان كله، لكن الذى لم يكن له عادة وهلّ عليه نصف شعبان فلا يصوم من النصف الثانى من شعبان لاخر الشهر، لأن هذا فيه نهى لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر صيامه فى شعبان ولم يتم صيام شهرًا سوى رمضان إلا شعبان.

وأوضح أنه يجوز صوم شعبان كله برغم انه يوجد نهى للذى لا يعتاد على صوم شعبان كله.

أسامة الأزهري: القرآن دعا إلى تقدير وعلو مكانة مصر على وجه الخصوص

قال الدكتور أسامة الأزهرى، إن القرآن الكريم يوحى ويلهم ويرشد ويشير إلى حب الأوطان عموما وإلى تقدير مصر على وجه الخصوص ومعرفة مكانتها.. مثل خاطر كل مسلم يحب وطنه وبجوار حبه وطنه يعرف خصوصية لمصر ولا يوجد تعارض بين حب الوطن وحب مكة وفضل الله باختصاص مكة بهذه المكانة.. وهو نفس فضل الله على جبل الطور وجبل المقطم وغيرها ويسمى فى كتب التاريخ الإسلامى "بقيع أهل مصر".

وأضاف الأزهرى، خلال حواره فى برنامج "الحق المبين"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد الدرينى على قناة dmc، أنه أعد بحثا مجهدا وطويلا على مدى سنوات عن مكانة مصر كوطن، موضحا:"توصلت إلى نتيجة مدهشة.. قد يتوقع الإنسان أن مكانة الأوطان معظمة فى الشرع الشريف.. وأن يكون عدوانا من التيارات المتطرفة على مفهوم الوطن.. فنرد عليه بتثبت وترسيخ مكانة الوطن.. وبيان ما شيده الشرع الشريف من البر والوفاء والعرفان للوطن فى نصوص الشريعة والدين يعمق فى النفوس معانى البر بالأوطان.



وأشار إلى أن نصوص الشريعة المجردة غير المتحيزة التى تصف عطايا الله وخصائصه للبلدان والأشخاص.. لله فضل وتفضيل.. وفق قانون آلهى وسنة الله فى خلقه.. الله فضل الأمم على الأمم والأشخاص على الأشخاص والأماكن على الأماكن، مشددا على أن من يرفض هذا القانون الآلهى يعد حسودا لأنه لم يرض حكمة الله فى عباده.. ربنا هو من خصص وأعطى الموهبة.. وعطاء الله واسع ويشمل الجميع".

حكم إخراج شنط رمضان كـ فدية .. الإفتاء توضح الضوابط

حكم إخراج شنط رمضان كـ فدية .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فدية الطعام عبارة عن مد وهو مقدار 510جرام، ليس هناك مانع أن تكون مواد غذائية لكن الأهم أن تكون أشياء يحتاجها الفقير، وأن تكون النية خالصة لوجه الله، وليس من قبيل ما تعودت عليه كل عام من أجل الرياء والتفاخر والتباهي فهذا لن يجعلها تؤتي ثمارها.



هل يجوز الصيام عن المتوفي

وورد إلى البث المباشر للأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الصيام عن المتوفي أو الميت لو كان عليه صوم ثم مات قبل أن يقضيه ومتى نخرج عنه الفدية؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الذي مات وعليه صيام فإما أن يكون هذا الشخص لم يتمكن من الصيام فلا يصام عنه.

وتابع: لو صام رجل في رمضان العام الحالي ثم مرض وقبل أن ينتهي رمضان مات هذا الشخص، فلا يصوم عنه وليه لأنه لم يكن واجبا عليه الصيام وقت المرض وإنما كان واجب عليه القضاء من أيام أخرى وهذه الأيام أخرى لم يأت، وبالتالي سقط عنه القضاء.

كما تابع: ولو كان هذا الشخص مات بعد رمضان بشهرين وكان قادرا على قضاء ما أفطره بعذر في رمضان، فهنا قولين من أقوال الفقهاء.

وذكر أن القول الأول من الفقهاء وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة أنه لا يصوم عنه وليه وإنما يطعم عن كل يوم مسكين.

أما الرأي الثاني فهو رأي أهل الحديث والشافعية في القديم، قالوا يصوم عنه وليه ، واستدلوا بحديث النبي "من مات وعليه صيام فليصوم عنه وليه"، منوها أن الرأي الراجح هو أن يطعم عن كل يوم مسكين.