حمادة هلال: أغاني المهرجانات موضة وبموت في "مافيا" محمد رمضان

أكد النجم حمادة هلال، أن أغاني المهرجانات موضة حديثة حيث تظهر مع كل فترة موضات فنية جديدة بينما الراب قديم، قائلا: "أغاني المهرجانات موضة والراب قديم وطلع دلوقتي التراب وويجز صحبي جدا ومن شلتي وهما مجموعة شاطرين جدا وبنفكر في أفكار نعملها مع بعض".

وعبر النجم حمادة هلال، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن أمنيته تقديم أغنية بلهجة خليجية، مضيفا: "اتمنى اغنى غنوة خليجية واشتغلت كذا حاجة ولكن عايز حاجة تليق عليا قوي ونفسي اغنى بطريقة المغرب العربي".

وعن رأيه في النجم محمد رمضان، رد قائلا: "اغاني محمد رمضان ناجحة وأنا بموت في اغنية مافيا وهو خد سكة حلوة ومش طول الوقت هتفضل تعمل حاجات تمام، وتمثيل محمد رمضان يفوق أى شيء في اغانيه وهو شاطر وكويس على المستوى الانساني وبار بأهله".