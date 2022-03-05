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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل وسط البلد يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر

مسلسل وسط البلد
مسلسل وسط البلد

تمكن مسلسل وسط البلد من الدخول الى قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة على منصة شاهد vip ، بعد طرحة منذ ما يزيد عن أسبوع . 

وأحتل مسلسل وسط البلد المرتبة الثالثة من أصل 10 مراكز هم  للاعمال الاعلى مشاهدة فى مصر ، حيث سبقه فى الترتيب كل من مسلسل  اللعبة 3  ، ومسلسل عروس بيروت .

 مسلسل وسط البلد  هو أول عمل درامي مصري ينتمي لنوعية السوب أوبرا، حيث من المقرر ان يعرض لمدة عام كامل بواقع ما يزيد عن 19 حلقة سنويا 

 مسلسل وسط البلد من المقرر ان يتؤلي إخراجه كل من حمد شفيق وزياد الوشاحي ومحمد أسامة.

مسلسل وسط البلد ة من بطولة سميرة عبد العزيز، وناصر سيف ، سماح السعيد ، وفيدرا، وأحمد كشك، وجمال عبد الناصر، إضافة إلى شباب من دارسي أكاديمية الفنون .

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ومن ناحية أخرى يعرض حالياً على شاهد vip مسلسل اللعبة 3 وتدور أحداث المسلسل حول “وسيم ومازو” وهما زميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني

 

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