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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس Specter تظهر لأول مرة في لقطات تجسسية.. صور

رولز رويس Specter
رولز رويس Specter تظهر لأول مرة في لقطات تجسسيه

شوهدت رولز رويس سبيكتر من قبل ولكن في لقطات ثابتة فقط، والآن تم التقاط عدة صور حديثة للسيارة الكهربائية الفاخرة الجديدة التي تخضع للاختبار بالقرب من ميونيخ في ألمانيا، حيث تتشابه مع طراز Wraith، إلا أن بعض المصادر قالوا إن الكوبية الفخمة لن تكون مرتبطة بطراز Wraith لانه يعتمد في المقام الأول على منصة BMW بينما السيارة الجديدة تعتمد على Dawn القابل للتحويل.

رولز رويس Specter تظهر لأول مرة في لقطات تجسسيه

جميع منتجات رولز رويس الأخرى موجودة في باقة تسمى Architecture of Luxury، والتي سيتم تبنيها من قبل Specter أيضاً، وهذا يعني من الناحية الفنية أن Spectreلن يكون مرتبطًا بشكل كبير بـ BMW iX نظرًا لأن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية تعتمد على تكييف منصة CLAR، ولا تزال EV "الصامتة تمامًا" كما هو مكتوب على جوانب النموذج الأولي مموهة بالكامل.

رولز رويس Specter تظهر لأول مرة في لقطات تجسسيه

ستأتي من الخارج عن المصابيح الأمامية المنقسمة ، وهو نهج تصميم أكثر شيوعًا بشكل متزايد، وسيتم اعتماده من قبل الشركة الأم BMW أيضًا للجيل القادم من الفئة السابعة، و X7 المحسّن، و XM بما يتناسب مع Rolls-Royce، فإن Spectre بها أبواب بمفصلات خلفية وتبدو كبيرة بشكل مذهل، ونحن على يقين من أن هذه لن تكون أكبر العجلات المتاحة لأن النسخة النهائية ستتجنب الإطارات الشتوية للصيف لتغليف مجموعة أكبر من السبائك.

رولز رويس Specter تظهر لأول مرة في لقطات تجسسيه

على الرغم من أن الرئيس التنفيذي للشركة Torsten Müller-Ötvös أخبر Autocar أن شركة Rolls-Royceلن تقوم أبدًا بتحويل سيارة BMWالحالية، فمن المحتمل أن يتم تكييف إعداد المحرك المزدوج من iX M60في سيارة الدفع الرباعي عالية الأداء من بافاريا، حيث يتمتع السائق بإمكانية الوصول إلى 610 حصان (455 كيلو وات) و 1015 نيوتن متر (749 رطل قدم).

رولز رويس Specter تظهر لأول مرة في لقطات تجسسيه

سيصل طراز رولز رويس Spectre في أواخر عام 2023، وسيكون بمثابة بداية النهاية لمحرك الاحتراق كما أُعلن سابقًا، وستقوم Rolls-Royceبالتخلص التدريجي من محرك V12القوي تدريجياً لتصبح علامة تجارية كهربائية بحتة بحلول عام 2030 وسوف تحذو سيارة MINIالتابعة لمجموعة BMWحذوها في وقت مبكر من العقد المقبل.

رولز رويس Specter تظهر لأول مرة في لقطات تجسسيه
رولز رويس Wraith BMW Luxury Specter BMW iX Rolls-Royce

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