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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاثنين.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اجتماعاً الاثنين بطلب من الولايات المتحدة حول الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وعقد مجلس الأمن، أمس الجمعة، اجتماعًا طارئًا لبحث قصف محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وذلك بعد اشتعال أحد مراكز التدريب فيها بوقت سابق الجمعة، إثر تعرضها لقصف روسي.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، في كلمتها، إن القتال في أوكرانيا يجب أن يتوقف فورا، مضيفة "أنه يجب العمل لتفادي وقوع حادث نووي جديد في أوكرانيا".

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كما أضافت "كارثة تشيرنوبل مثال حي للحفاظ على المعايير النووية"، معبرة عن ترحيب الأمم المتحدة باتفاق الروس والأوكرانيين أمس على توفير ممرات آمنة .

بدورها، أكدت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، الجمعة، أن لندن طلبت عقد الجلسة الطارئة بعد قصف منشأة زابوريجيا النووية أمس في أوكرانيا، وقالت باربرا وودوارد في كلمتها أمام مجلس الأمن إن مهاجمة محطة نووية في أوكرانيا حادثة غير مسبوقة.

وتابعت "إن حسابات بوتين كانت خاطئة بشأن مقاومة أوكرانيا"، مؤكدة أن استمرار الحرب يزيد من معاناة الأوكرانيين، مشيرة إلى أنها طلبت من المندوب الروسي وقف الحرب.

من جانبه، أكد رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن صواريخ روسية أصابت مبنى مجاورا لمكان 6 مفاعلات نووية في "زابوريجيا" النووية.

وقال في كلمته من طائرته الخاصة خلال توجهه إلى طهران، إن هناك 4 منشآت نووية كبيرة في أوكرانيا، مبيناً أن الوكالة تنسق مع وكالة المراقبة النووية في أوكرانيا.

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