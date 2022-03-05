4 ضيوف شرف وجزء ثان.. 5 معلومات عن مسلسل تحقيق بعد عرضه كاملا

تمكن مسلسل تحقيق، من خطف الانظار بعد عرضه عبر منصة watch it بساعات قليلة، حيث يعد العمل الأول للمنصة بعد التطوير الذي شهدته خلال الساعات الماضية.

مسلسل تحقيق تم طرحة كاملاً على منصة watch it، وهى المرة الأولى التى تقوم فيها المنصة بطرح عملاً كاملاً، بعدما كانت تعتمد على طرح الحلقات بشكل أسبوعى.

مسلسل تحقيق

مسلسل تحقيق

مسلسل تحقيق

مسلسل تحقيق

مسلسل تحقيق من بطولة أحمد مالك، وخالد أنور، علي قاسم ، تارا عماد ، مى الغيطى ، هدى المفتى ، زينب عزيز ، طارق عبد العزيز ، فاطمة ناصر ، أحمد كشك ، إسلام نجيب .

تدور أحداث مسلسل تحقيق حول رواية تحقيق. حيث تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، وعلى القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس. ويبدأ بطلنا الرئيسي "هشام خيري" في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت. يبدأ هشام تحقيقه ويزور الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق تضعه في تحدي مع كاتب الرواية.

مسلسل تحقيق

مسلسل تحقيق

مسلسل تحقيق

مسلسل تحقيق

مسلسل تحقيق

مسلسل تحقيق

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن مسلسل تحقيق :

1- العمل تم البدء فى تصويره منذ مايقرب من عا م .

2- شارك عدد من ضيوف الشرف داخل أحداث العمل وهم كريم فهمي ، كمال أبو رية ، فيدرا .

3- شارك بالتعليق الصوتي الفنان إيادر نصار ، وتم أستخدامه صورته فى الاحداث .

4- تم التمهيد الى وجود جزء ثانى فى الأحداث ، فالبرغم من إنتهاء القصة الاولى من العمل ، الا ان النهاية حملت مغامرة أخرى الى البطل يخوضها خلال الجزء الجديد .

5- ظهرت أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة فى العمل فى عدد من المشاهد فى دور صامت .

مسلسل تحقيق

مسلسل تحقيق

الجدير بالذكر ان مسلسل تحيق يتألف فريق كتابته من محمد الدباح والذى تؤلي كتابة القصة والسيناريو والحوار، أما عبير سليمان فهى دراما تورج العمل ، فيما تؤلي ممهمة إخراج مسلسل تحقيق المخرج محمد فتحي، وهو العمل الاول له فى مجال الاخراج التليفزيوني ،بيما أسند مهمة الموسيقية التصويرية لـ مسلسل تحقيق إلى 3 أشخاص وهم عمرو خالد ، شريف عصفور ،مادا خالد ، بينما قدم موسيقي التتر عمرو خالد منفرداً