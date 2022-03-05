جسده عادل إمام في الحريف.. وفاة سعيد الحافي أشهر لعيب كرة شراب

عاشق الترسانة والخطيب

توفي سعيد الحافي أحرف لاعب كرة شراب في مصر الذي واجه حظا سيئا في حياته الكروية وتم تكريمه من جانب جمعية اللاعبين القدامى وخلدت شخصيته السينما المصرية الفنان عادل إمام في فيلم الحريف.

مرَّ سعيد الحافي بالعديد من الصعوبات في حياته حيث عمل الحافي بإحدى ورش الأحذية لكي يحصل على قوت يومه ولم تتوقف المصاعب الذي واجهها الحافي عند ذلك بل كان للمشاكل أيضا جزء من جانب حياته العاطفية حيث انفصل عن زوجته وهكذا لم يتبق له سوى موهبته التي طوّرها وزاد معها حبه الشديد لكرة القدم.

اكتشفه عبده البقال واعترف له بموهبته وعرض عليه الانضمام للنادي الأهلي بمقابل مادي ووافق الحافي في بداية الأمر ولكن عندما علم راتبه سيكون ١٧ جنيه رفض وكان هذا الراتب ضعيف جدًا من وجهة نظر الحافي لأنه يتقاضى 10 جنيهات على المباراة الواحدة بالإضافة إلى أنه كان هناك سببًا آخر رفض الحافي هذا العرض وهو انه لا يلعب إلا حافيا ولا يستطيع اللعب بالحذاء وكانت كرة الشراب المفضلة لدى الحافي.



مطلع الثمانينيات، احتفظ الشاب سعيد بمكانة خاصة في إمبابة عندما تسلل إلى قلوب أبنائها من لعبه لكرة القدم في الساحات الشعبية، قبل أن ينتقل منها إلى العباسية والسيدة زينب ثم يتنقل إلى الإسكندرية وغيرها.

موهبة الراحل سعيد الحافي استطاعت إثبات نفسها لدرجة تم تلقبيه بالقنبلة أثارت هذه القصة إعجاب السينما الشديدة حيث ان أشهر لاعب كرة شراب في تاريخ مصر واجه نجوم الكرة المصرية في دورات الشوارع وهزمهم وعلى رأسهم محمود الخطيب وحسن شحاتة وفاروق جعفر.

عظمت أعمال السيناريو بشير الديك وأستطاع تتويج أعماله بفيلم الحريف الذي كان من بطولة الراحل أحمد زكي أولا ولكنه رفض بسبب طلب المخرج بتقصير شاربه ولم يكن أمام الديك سوي الزعيم عادل إمام و كانت الكاميرا ترتكز عليه وهو يؤدى بعض المهارات الممتعة والألعاب الجميلة.



سعيد الحافي في إحدى الأحاديث الصحفية استعاد شريط حياته مع كرة القدم والتي جسدها فيلم الحريف وتحدث عن بداياته وقال: لا تتعجب حين أقول لك أن كرة القدم هي حياتي حرفيًا.. بها حييت وأحيا وأموت، فمنذ نعومة أظافري وأنا ألعب كرة القدم بمدينة العمال في إمبابة، وتحديدًا بأرض عزيز عزت بتشجيع من أبي.



أضاف : كان يجن جنوني بالكرة، وأذهب وراءها ولا يهم أين؟.. كنت متزوج من الكرة الشراب وبسببها لم أتزوج، فكانت العشق الوحيد لي والاحتياج الوحيد ربما تكون أضرتني ولكني لا أستطيع كرهها.. وعملت بشركة الكبريت قبل أن تغلق أبوابها ويتم تصفيتها.

من بين عشرات الأندية عشق الحافي فريق الترسانة حيث كان وقتها يضم العديد من أساطير كرة القدم، خاصة أن أبيه كان لاعبًا بصفوف الشواكيش وظهرت موهبته في كرة القدم به منذ البداية ورغم هذا العشق غير العادي لفريق الترسانة، كان عشقه لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بلا حدود، ولا تزال ذاكرته تحتفظ بأن بيبو سأل عليه أكثر من مرة عندما سمع بموهبته.



وتحدث سعيد الحافي عن حظه السيء وقال: للأسف كنت أعاني من الفلات فوت ولا أستطيع لعب الكرة إلا حافي، ومن هنا أطلق علي لقب سعيد الحافي، فعرض عليا اللعب للقطبين الأهلي والزمالك وعدة أندية ولكن لم يتم السماح لي بلعب الكرة بدون حذاء بالرغم من محاولات أبي - رحمه الله - المضنية لإيجاد حل لهذه الأزمة لدرجة تصنيع حذاء خاص لكن دون جدوى حتى فقدنا الأمل.

ثم يمضي في حديثه: كنت أتمنى اللعب لأحد الأندية وكانت رغبة أبي أيضًا بالرغم من أنني كنت أجني المال من اللعب بالساحات فكان يقال لي: تعالى ألعب ماتش وخد كذا وقت ما كان أكبر موظف مرتبه الشهري أقل من ربع ما أجنيه من مباراة واحدة.

ويضيف سعيد: الكرة تجن جنوني في كل الأوقات وإلى الآن أشاهدها بشغف قدر استطاعتي، سابقًا كان يتجمع العشرات ليشاهدوني وأنا ألعب، وكان يأتي تجار من كل المحافظات ليشاهدوني.. أذكر أحد المواقف أن رجلا طلق زوجته وجاء ليشاهدني وأنا ألعب وبعد مشاهدتي أتى إلي وفاجئني بقوله: طلقت مراتي قبل أن أشاهدك ولكنك سلطنتني وسأردها مرة أخرى لعصمتي بسببك، فكان الجميع يلقبني بالحاوي.



ومن شدة شهرته، يروي قصة أخرى فيقول: أهلي في إحدى المرات تخيلوا أنني أتشاجر بسبب الزحام الذي كان من الناس حولي ولكنهم اكتشفوا أنهم مشجعين ومعجبين بمهاراتي، فكنت أستطيع أن أروض الليمون والبلي بمهارة التنطيط وبطلت لعبها عند سن الـ50.



ويحكي كذلك أن كثيرًا من نجوم الجيل الذهبي لكرة القدم المصرية لعبوا معه كمصطفى يونس وحسن شحاته وسيد وإبراهيم وإسماعيل يوسف إذ كانوا جيراني فجمعتني الكرة بهم كثيرًا، خاصة الراحل إبراهيم يوسف، ومن المواقف الطريفة أن فاروق جعفر سبني بسبب إعجابه بموهبتي واصفًا طريقة لعبي بأنها سحر.

وأقام سعيد الحافي في أيامه الأخيرة مع أخته التي تولت أموره لكبر سنه وعدم استطاعته العمل وقامت بتكريمه جمعية اللاعبين القدامى حيث اشترك في التكريم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.



