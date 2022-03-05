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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكرم الحزقي يكشف أبرز أرقام البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك الجديد

فيريرا
فيريرا

سلط خبير التحليل التونسي مكرم الحزقي الضوء على أبرز أرقام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الذى حل خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

 

كان رئيس نادي الزمالك أعلن أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك وقع على العقود رسميا لمدة موسم ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون مضيفا أن فيريرا سيصطحب معه 3 مساعدين" مساعد مدير فني، ومحلل أداء ومعد بدني"، وسيتواجد معه كل من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وأيمن طاهر في الجهاز المعاون لافتا إلى أن المدير الفني وقع على العقود لمدة موسم ونصف، وشدد على أن الإدارة تعاقدت مع أفضل مدرب لقيادة الفريق.

 

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: بعد القطيعة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب القديم الجديد للزمالك واستقدام المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا صاحب الـ 75 سنة الذي يمتلك المشاركة في 690 عدد المباريات ويتبع أسلوب تكتيكي 4-3-3 المفضل له.

 

أضاف: فيريرا صاحب 381 عدد الانتصارات و171 عدد الهزائم و138 مواجهة حقق فيها التعادلات و1.8 معدل النقاط كل مباراة إضافة إلى 17 فريق أشرف على تدريبهم وقاد 3 منتخبات من النواحي الفنية على مدار مشواره في المجال التدريبي.

 

استطرد : فيريرا مع الزمالك خاض 22 مباراة في الدوري المصري وحقق الفارس الأبيض تحت قيادته الفوز في 16 مباراة و4 مباريات تعادل وخسارة في مباراتين وسجل الزمالك تحت قيادته 42 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا وحقق لقب الدوري المصري عام 2015 ولقب كأس مصر 4 مباريات وحقق الفوز 4 مباريات كما أحرز لقب كأس مصر وسجل لاعبوه 5 أهداف تلقت شباكه 1 هدف وحيد وخاض الزمالك أيضا مباراة السوبر أمام الأهلي وتعرض للخسارة.

 

أكمل : فيما خاض الزمالك تحت قيادته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 14 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وتلقي هزيمة في 3 مباريات و28 هدفا سجل اللاعبين وتلقت شباك القلعة البيضاء  14 هدفا.

 

3 مواجهات صعبة محليا وإفريقيا

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 3 مباريات لا بديل عن الفوز عنهم خلال 11 يوما في شهر مارس على المستوي المحلي وضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

يلتقى فريق الزمالك بعد غد الإثنين نظيره فريق الجونة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز ثم يستضيف الفارس الأبيض نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة المقبل على أن يحل ضيفا يوم 18 مارس الجاري على نظيره فريق بترو أتلتيكو الأنجولي. 

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