ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

أثارت حادثة صادمة الرأي العام الباكستاني بعدما قام ساحر بـ دق مسمار في جمجمة امرأة لكي تحمل في طفل وفقًا لمعتقدات الدجل والشعوذة.

قدم طبيب باكستاني تقريرًا صادمًا للشرطة موثق به صورة بالأشعة السينية تظهر مسمارًا يخترق جبين امرأة ذهبت إلى ساحر من أجل رغبتها في الحمل، فقد كان عقابها شنيعًا.

ووفقًا للطبيب حيدر خان فإن المرأة وصلت إلى مستشفى في مدينة بيشاور الشمالية الغربية بعد محاولتها خلع المسمار بنفسها باستخدام الزردية.

وأوضح الدكتور خان، الذي أزال المسمار من جمجمة المرأة بأنها "كانت واعية تمامًا، لكنها تعاني من ألم شديد"، فعلى ما يبدو أن الساحر استخدم مطرقة أو أداة ثقيلة لضربها وتثبيته.

وقد كشفت الأشعة السينية أن المسمار الذي يبلغ طوله خمسة سنتيمترات اخترق الجزء العلوي من جبين المرأة لكنه لم يصب دماغها.

ينتشر الدجالين أو السحرة ذوو المعتقدات المشكوك بها في جميع أنحاء باكستان، على الرغم من معارضة الكثيرين لأفعالهم الشنيعة بما في ذلك بعض المذاهب الإسلامية.

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