عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

ساحر يدق مسمار في
ساحر يدق مسمار في رأس امرأة

أثارت حادثة صادمة الرأي العام الباكستاني بعدما قام ساحر بـ دق مسمار في جمجمة امرأة لكي تحمل في طفل وفقًا لمعتقدات الدجل والشعوذة.

قدم طبيب باكستاني تقريرًا صادمًا للشرطة موثق به صورة بالأشعة السينية تظهر مسمارًا يخترق جبين امرأة ذهبت إلى ساحر من أجل رغبتها في الحمل، فقد كان عقابها شنيعًا.

ووفقًا للطبيب حيدر خان فإن المرأة وصلت إلى مستشفى في مدينة بيشاور الشمالية الغربية بعد محاولتها خلع المسمار بنفسها باستخدام الزردية.

وأوضح الدكتور خان، الذي أزال المسمار من جمجمة المرأة بأنها "كانت واعية تمامًا، لكنها تعاني من ألم شديد"، فعلى ما يبدو أن الساحر استخدم مطرقة أو أداة ثقيلة لضربها وتثبيته.

وقد كشفت الأشعة السينية أن المسمار الذي يبلغ طوله خمسة سنتيمترات اخترق الجزء العلوي من جبين المرأة لكنه لم يصب دماغها.

ينتشر الدجالين أو السحرة ذوو المعتقدات المشكوك بها في جميع أنحاء باكستان، على الرغم من معارضة الكثيرين لأفعالهم الشنيعة بما في ذلك بعض المذاهب الإسلامية.

PRI_222445713
PRI_222445713
PRI_222439047-e1644565674904
PRI_222439047-e1644565674904
باكستان الدجل والشعوذة ساحر باكستاني الباكستاني الأشعة السينية دجالين مدينة بيشاور مسمار طفل اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر اليوم الجمعة

لأول مرة فى تاريخه.. تجليس السيدات على منصة محاكم مجلس الدولة .. غدا

موضوعات متعلقة

لحظة مؤثرة.. كلب يدفن صديقه بعد وفاته أمام عينيه|فيديو

تدمير الحلم الأوكراني.. شاهد لحظة ضرب أكبر طائرة في العالم|فيديو

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

بأقصى سرعة.. لحظة اقتحام موتوسيكل لمتجر في فيتنام | فيديو

ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام

رسالة رعب على القنوات الروسية بعد اختراقها على يد هاكرز مجهولين

ترشيحاتنا

بعد إنتهاء جولة الإعادة.. أسامة أنور نقيبا للمهندسين بأسيوط

دعاء شعبان 2022 .. بـ41 كلمة تبلغ رمضان بلا دموع ولا فراق

حبس وغرامة 5 مليون جنيه.. احذر نقل بيانات شخصية عبر الحدود بدون ترخيص

علاج التهاب اللثة أثناء الحمل.. نظافة الفم وتجنب الحلويات والمشروبات السكرية ضرورة

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

أبرزها الأهلي والمريخ وليفربول ووست هام.. مواعيد مباريات السبت 5 - 3 - 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

4 ضيوف شرف وجزء ثان.. 5 معلومات عن مسلسل تحقيق بعد عرضه كاملا

لحظة مؤثرة.. كلب يدفن صديقه بعد وفاته أمام عينيه|فيديو

تدمير الحلم الأوكراني.. شاهد لحظة ضرب أكبر طائرة في العالم|فيديو

فيديو

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

ربنا يرحمه ويغفر له.. تصريحات رامي صبري عن شقيقة وزوجته

بث مباشر.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ