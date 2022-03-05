شاهد .. نزوح مليون أوكراني إلى الدول المجاورة بعد أسبوع من بدء الغزو الروسي

عرضت فضائية “ يورونيوز” تقريرًاعن نزوح حوالي مليون أوكراني إلى الدول المجاورة بعد أسبوع من بدء الغزو الروسي .



وأفاد التقرير، أنه بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، نزح حوالي مليون أوكراني إلى البلدان المجاورة بحسب ما أعلنه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي .

ويواصل المدنيون الذي اجتمعوا من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى المنظمات الإنسانية، العمل على تقديم المساعدات من طعام وبطانيات ومواد أساسية أخرى للنازحين الذين يتدفقون إلى الحدود البولندية.

وأكثر من نصف الذين فروا من أوكرانيا مروا عبر أوكرانيا غربًا باتجاه بولندا، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

