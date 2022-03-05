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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رغوة يابانية صديقة للبيئة وفعالة لإخماد الحرائق.. شاهد

حرائق
حرائق

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل رغوة يابانية صديقة للبيئة وفعالة لإخماد الحرائق بكميات أقل من المياه .


تدمر حرائق الغابات المنازل وتستنزف مساحات شاسعة من البيئات الطبيعية. وشهدت مدينة كيتاكيوشو اليابانية 10 حرائق غابات في عام 2020.

وبعد زلزال كوبي المدمر في عام 1995، قامت خدمة الإطفاء بالتعاون مع جامعة المدينة بتصميم رغوة قادرة على تقليل المياه اللازمة لإخماد حرائق المباني .


وأظهرت نتائج أبحاث لجامعة كيتاكيوشو أن ضرر الرغوة أقل بحوالي 270 من الأنواع الاصطناعية الأخرى، حيث يوفر كميات كبيرة من المياه كما يعتبر أقل تلويثا للأسماك والحياة المائية.

عندما تشتعل النيران في التربة، يمكن أن يستمر الجمر بالاحتراق تحت الأرض لفترة طويلة، كما تطلق غازات ضارة. وتقوم الرغوة باختراق التربة وإخمادها.

إخماد الحرائق اليابان حرائق الغابات زلزال الغابات عام 2020

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