مقطع فيديو طلاق بوتين وزوجته .. اعرف القصة الكاملة لربطه بغزو أوكرانيا خلافا للحقيقة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته أزمة أوكرانيا لكن هذا الفيديو على خلاف الحقيقة، لأنه مستخدم خارج سياقه إذ إنه منشور قبل سنوات في تقارير إخباريّة تناولت طلاق بوتين عام 2013.

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج…ربّما حرب أوكرانيا السبب". بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.

وبدأ انتشار هذا الفيديو، طبقا لوكالة الأنباء الفرنسية، بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك وحده.



إلا أنّ طلاق بوتين من زوجته ليودميلا الظاهرة في الفيديو ليس حديث العهد، حيث حدث منذ نحو 9 سنوات وتحديدا في يونيو/حزيران 2013 حيث فاجأ بوتين حينها الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.

أما الفيديو المتداول في المنشورات المضلّلة فمنشور بالفعل على قناة العربيّة ولكن في العاشر من يونيو 2013 بعنوان "صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.



كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن فلاديمير بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن ""تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".