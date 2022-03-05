عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقطع فيديو طلاق بوتين وزوجته .. اعرف القصة الكاملة لربطه بغزو أوكرانيا خلافا للحقيقة

طلاق بوتين وزوجته
طلاق بوتين وزوجته بسبب أوكرانيا.. اعرف القصة الكاملة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته أزمة أوكرانيا لكن هذا الفيديو على خلاف الحقيقة، لأنه مستخدم خارج سياقه إذ إنه منشور قبل سنوات في تقارير إخباريّة تناولت طلاق بوتين عام 2013.

أنا خائف.. سائق أمريكي يتخطى السرعة المكررة ويلقي اللوم على بوتين

نشرة أخبار العالم.. بوتين يعلن شروط الحوار مع كييف.. المخابرات الروسية تحذر من نقل إرهابيين من سوريا إلى أوكرانيا.. والأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية بعد قصف محطة زابوريجيا

 

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج…ربّما حرب أوكرانيا السبب". بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.

وبدأ انتشار هذا الفيديو، طبقا لوكالة الأنباء الفرنسية، بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك وحده.


إلا أنّ طلاق بوتين من زوجته ليودميلا الظاهرة في الفيديو ليس حديث العهد، حيث حدث منذ نحو 9 سنوات وتحديدا في يونيو/حزيران 2013 حيث فاجأ بوتين حينها الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.

أما الفيديو المتداول في المنشورات المضلّلة فمنشور بالفعل على قناة العربيّة ولكن في العاشر من يونيو 2013 بعنوان "صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.


كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن فلاديمير بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن ""تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".

بوتين أوكرانيا روسيا كييف زوجة بوتين طلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

غرامة 2 مليون جنيه للمخالفين .. 10 محظورات بقانون حماية المستهلك

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

قطع المياه عن 8 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

المريخ عن مواجهة الأهلي: اللعب ضد ثالث العالم "مهمة صعبة"

مقطع فيديو طلاق بوتين وزوجته .. اعرف القصة الكاملة لربطه بغزو أوكرانيا خلافا للحقيقة

شعراوى : رفع 46 مليون طن تراكمات ومخلفات وقمامة خلال 712 يوماً

الصين تخفض المعدل المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 5.5%

بركات: الأهلي قادر على تصحيح أوضاعه سريعاً في دوري الأبطال

أفضل صيغة للصلاة على النبي.. يستحب الإكثار منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

4 ضيوف شرف وجزء ثان.. 5 معلومات عن مسلسل تحقيق بعد عرضه كاملا

فيديو

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ