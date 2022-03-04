نشرة أخبار العالم.. بوتين يعلن شروط الحوار مع كييف.. المخابرات الروسية تحذر من نقل إرهابيين من سوريا إلى أوكرانيا.. والأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية بعد قصف محطة زابوريجيا

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، عددا من الأخبار الهامة حول تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

نزع السلاح والاعتراف بالقرم.. بوتين يعلن شروط الحوار مع أوكرانيا

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، أنه "منفتح على الحوار مع أوكرانيا"، ولكنه شدد على أن على كييف "تلبية كل المطالب الروسية".

وقال الكرملين في بيان إن بوتين أكد للمستشار الألماني أنه على أوكرانيا تنفيذ مطالب وضع الدولة الخالية من الأسلحة النووية، ونزع السلاح، والاعتراف بشبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونباس.

كما أعرب بوتين لشولتز عن "أمله في أن تتخذ كييف موقفاً بناء في الجولة المقبلة من المحادثات".

فيما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن شولتز دعا روسيا إلى وقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا، وطالب بوتين بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب.

الاستخبارات الروسية تحذر: أمريكا تستعد لنقل إرهابيي داعش من سوريا إلى أوكرانيا

حذرت روسيا من أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتدريب عدد من إرهابيي تنظيم داعش في سوريا، ومن المخطط استخدامهم في القتال في دونباس شرق أوكرانيا.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان "قام الأمريكيون في نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة".

وأضاف البيان الروسي "تم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب، مع التركيز على منطقة دونباس".

وأشارت روسيا إلى أن الاستخبارات المركزية الأمريكية، وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ومن المقرر أن يتم نقلهم للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا عبر أراضي بولندا.

رئيس بيلاروسيا يرفض مشاركة الجيش في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

اتهمت كييف بشكل متكرر مينسك بالمشاركة فيما تسميه بالـ “غزو روسي”، منذ أن شنت روسيا عملية خاصة بزعم نزع السلاح و“إزالة النازية” من أوكرانيا في 24 فبراير بعد فشل اتفاقيات مينسك وتهديدات كييف بالنووي.

وعلق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على تلك مزاعم مشاركة جيش بلاده في العملية العسكرية في اوكرانيا، بأن جيش بلاده لم ولن يشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وقد بدأ هذا الأخير منذ 24 فبراير.

وقال لوكاشينكو “وبغض النظر عن الكيفية التي تحاول بها قوى معينة - كما تعلمون - اليوم جرنا إلى الأعمال العدائية على أراضي أوكرانيا، فإنكم مواطني بيلاروسيا لا داعي للقلق”.

وأكد لوكاشينكو أن القوات البيلاروسية تعمل حاليا في حراسة حدود البلاد ضد التهديدات الخارجية. وأضاف أنه يولى اهتمام خاص للجزء الغربي والشمالي الغربي من الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

بعد حريق زابوريجيا .. أوكرانيا تدعو لإنشاء مناطق آمنة حول المنشآت النووية

دعا وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، الجمعة، لإنشاء مناطق آمنة حول المنشآت النووية في أوكرانيا لمنع وقوع كارثة في أوروبا، وذلك بعد سيطرة روسيا على محطة زابوريجيا النووية جنوب البلاد.

واتهم الوزير الأوكراني في تغريدة على تويتر نظيره الروسي سيرجي لافروف، بـ"نشر معلومات مضللة بادعائه أن أوكرانيا تريد استعادة ترسانتها النووية".

وأضاف كوليبا "مرة أخرى، هذه كذبة مثيرة للسخرية وصارخة من جانب روسيا، التي تطلق هي نفسها النار على المنشآت النووية في أوكرانيا".

وكانت النيران اشتعلت في زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي تضم 6 مفاعلات نووية بعد تعرضها لقصف روسي.

بعد قصف زابوريجيا.. الأمم المتحدة تحذر من وقوع كارثة نووية في أوكرانيا

أكدت الأمم المتحدة أنه يجب بذل قصارى الجهد لمنع وقوع كارثة نووية في أوكرانيا، وذلك بعد قصف روسي على محطة زابوريجيا النووية جنوب البلاد.

وقالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا إنه لا بد من دخول آمن لمراقبي "الطاقة الذرية" إذا اقتضت الضرورة ذهابهم إلى أوكرانيا.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من استهداف المواقع النووية في أوكرانيا، مؤكدة أن الملايين يتعرضون للقصف العشوائي.

وشددت المسؤولة الأممية على أن "الاعتداء على المنشآت النووية مخالف للقانون الدولي"، محذرة من أي تسرب إشعاعي بسبب الحرب في أوكرانيا.

بعد 8 سنوات من الحادث.. محكمة أمريكية تقرر إعدام مفجر ماراثون بوسطن

أعادت المحكمة العليا الأمريكية ، اليوم الجمعة، العمل بعقوبة الإعدام على جوهر تسارنايف، الذي نفذ تفجير ماراثون بوسطن، في هجوم أدين فيه أودى بحياة ثلاثة أشخاص وجرح 260 آخرين في عام 2013.

وصوّت القضاة 6 إلى 3 إلى جانب الحكومة الفيدرالية التي طلبت إعادة عقوبة الإعدام بحق تسارنايف في أكتوبر، وفي عام 2020، قضت محكمة الاستئناف بتأييد إدانته لكنها ألغت حكم الإعدام.

وقالت المحكمة العليا في رأي مكتوب: 'ارتكب دزخار تسارنايف جرائم شنيعة، ومع ذلك ، فقد كفل له التعديل السادس محاكمة عادلة أمام هيئة محلفين محايدة.وتم نقض حكم محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى".

بوتين يحظر فيسبوك بسبب التمييز ضد صفحات الإعلام الروسية

حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Facebook بسبب 'التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية' - في اجراء مماثل بعد أن حظر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي موقع روسيا اليوم (RT) وسبوتنيك في المملكة المتحدة بناءً على طلب من الحكومة البريطانية.

وأعلنت منظمة روسكومنادزور الإعلامية الروسية يوم الجمعة ، بعد أسبوع من غزو موسكو لأوكرانيا ، أنه سيتم حظر Facebook ، مشيرة إلى '26 حالة تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية'.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة Meta القابضة والمالكة لفيسبوك أنه سيتم منع RT و Sputnik من Facebook و Instagram في المملكة المتحدة ، بعد ثلاثة أيام من حظر المواقع في جميع أنحاء أوروبا.

بعد فيسبوك .. روسيا تحظر موقع "تويتر"

قامت روسيا بحظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على إجراءات غربية تم فرضها على وسائل إعلام روسية، وذلك بعد بدء عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.

وأعلنت الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا "روسكومنادزور" حجب "فيسبوك" والبدء بحجب "تويتر" في روسيا.

وذكرت في بيان أنه "تم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى شبكة فيسبوك (المملوكة لشركة Meta Platforms ، Inc.) في روسيا".

وأشار البيان إلى أنه "منذ أكتوبر 2020، تم تسجيل 26 حالة تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية ومصادر المعلومات من قبل فيسبوك.. في الأيام الأخيرة، قامت الشبكة الاجتماعية بتقييد الوصول إلى الحسابات: قناة (Zvezda TV) ووكالة أنباء (RIA Novosti) و(Sputnik) و(Russia Today) و(Lenta.ru) و(Gazeta.ru)".