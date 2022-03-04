عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات الروسية تحذر: أمريكا تستعد لنقل إرهابيي داعش من سوريا إلى أوكرانيا

روسيا تحذر: أمريكا
روسيا تحذر: أمريكا تستعد لنقل إرهابيي داعش إلى أوكرانيا

حذرت روسيا من أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتدريب عدد من إرهابيي تنظيم داعش في سوريا، ومن المخطط استخدامهم في القتال في دونباس شرق أوكرانيا.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان "قام الأمريكيون في نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة".

وأضاف البيان الروسي "تم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب، مع التركيز على منطقة دونباس".

وأشارت روسيا إلى أن الاستخبارات المركزية الأمريكية، وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ومن المقرر أن يتم نقلهم للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا عبر أراضي بولندا.

في سياق آخر، اتهمت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، بريطانيا وكندا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بتقديم معلومات استخباراتية إلى أوكرانيا بشأن الخطط والتحركات العسكرية الروسية.

وذكرت في بيان أنه "إلى جانب الأمريكيين، يقدم ممثلون استخباراتيون من بريطانيا وكندا ودول الناتو معلومات استخباراتية لمركز لوجستي في بولندا".

وأشارت إلى أن هؤلاء "على اتصال مباشر بممثلي الأمن والاستخبارات العسكرية الأوكرانيين، ويتم تزويدهم بمعلومات استخبارية حول الخطط والتحركات العسكرية الروسية".

من جانبه، أبلغ  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، أنه "منفتح على الحوار مع أوكرانيا"، ولكنه شدد على أن على كييف "تلبية كل المطالب الروسية".

وقال الكرملين في بيان إن بوتين أكد للمستشار الألماني أنه على أوكرانيا تنفيذ مطالب وضع الدولة الخالية من الأسلحة النووية، ونزع السلاح، والاعتراف بشبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونباس.

كما أعرب بوتين لشولتز عن "أمله في أن تتخذ كييف موقفاً بناء في الجولة المقبلة من المحادثات".

فيما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن شولتز دعا روسيا إلى وقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا، وطالب بوتين بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

روسيا أوكرانيا غزو ​​أوكرانيا داعش الاستخبارات الروسية سوريا تنظيم داعش دونباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

يحتاج جراحة عاجلة| اكتشاف 4 كليات في جسد طفل تهدده بالوفاة بالعريش

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

عودة الانترنت وشبكات المحمول فى مطروح بعد انقطاع لمدة ساعة

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أسطورة الكريكيت عن 52 عاما

موضوعات متعلقة

نزع السلاح والاعتراف بالقرم.. بوتين يعلن شروط الحوار مع أوكرانيا

نجيب ميقاتي عن الحرب بين روسيا أوكرانيا: ندين أي دولة تغزو جارتها

ترشيحاتنا

3 مدربين .. تعرف على الجهاز المعاون للبرتغالي فيريرا في الزمالك

بعد قصف زابوريجيا.. الأمم المتحدة تحذر من وقوع كارثة نووية في أوكرانيا

يحتاج جراحة عاجلة| اكتشاف 4 كليات في جسد طفل تهدده بالوفاة بالعريش

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

الاستخبارات الروسية تحذر: أمريكا تستعد لنقل إرهابيي داعش من سوريا إلى أوكرانيا

رئيسة وزراء أوغندا : تذليل الصعوبات أمام شركات القطاع الخاص المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفى قمر يطل على جمهوره مرتين في 2022

استعدادات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

فيديو

عمره أربعة قرون.. تداول صور لأكبر مسن في العالم.. ما الحقيقة؟

ألمانيا تصادر يخت لملياردير روسي.. تعرف على ثمنه.. فيديو جراف

أكثر واحدة بتعاني.. محمد صلاح يتحدث عن زوجته وحلم عمره| فيديو جراف

قصة وفاة طالب أثناء حصة الألعاب بمحافظة الشرقية .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ