الاستخبارات الروسية تحذر: أمريكا تستعد لنقل إرهابيي داعش من سوريا إلى أوكرانيا

حذرت روسيا من أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتدريب عدد من إرهابيي تنظيم داعش في سوريا، ومن المخطط استخدامهم في القتال في دونباس شرق أوكرانيا.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان "قام الأمريكيون في نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة".

وأضاف البيان الروسي "تم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب، مع التركيز على منطقة دونباس".

وأشارت روسيا إلى أن الاستخبارات المركزية الأمريكية، وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ومن المقرر أن يتم نقلهم للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا عبر أراضي بولندا.

في سياق آخر، اتهمت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، بريطانيا وكندا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بتقديم معلومات استخباراتية إلى أوكرانيا بشأن الخطط والتحركات العسكرية الروسية.

وذكرت في بيان أنه "إلى جانب الأمريكيين، يقدم ممثلون استخباراتيون من بريطانيا وكندا ودول الناتو معلومات استخباراتية لمركز لوجستي في بولندا".

وأشارت إلى أن هؤلاء "على اتصال مباشر بممثلي الأمن والاستخبارات العسكرية الأوكرانيين، ويتم تزويدهم بمعلومات استخبارية حول الخطط والتحركات العسكرية الروسية".

من جانبه، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، أنه "منفتح على الحوار مع أوكرانيا"، ولكنه شدد على أن على كييف "تلبية كل المطالب الروسية".

وقال الكرملين في بيان إن بوتين أكد للمستشار الألماني أنه على أوكرانيا تنفيذ مطالب وضع الدولة الخالية من الأسلحة النووية، ونزع السلاح، والاعتراف بشبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونباس.

كما أعرب بوتين لشولتز عن "أمله في أن تتخذ كييف موقفاً بناء في الجولة المقبلة من المحادثات".

فيما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن شولتز دعا روسيا إلى وقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا، وطالب بوتين بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.