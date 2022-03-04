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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروسيا يرفض مشاركة الجيش في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

لوكاشينكو
لوكاشينكو

اتهمت كييف بشكل متكرر مينسك بالمشاركة فيما تسميه بالـ “غزو روسي”، منذ أن شنت روسيا عملية خاصة بزعم نزع السلاح و“إزالة النازية” من أوكرانيا في 24 فبراير بعد فشل اتفاقيات مينسك وتهديدات كييف بالنووي.
 

وعلق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على تلك مزاعم مشاركة جيش بلاده في العملية العسكرية في اوكرانيا، بأن جيش بلاده لم ولن يشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وقد بدأ هذا الأخير منذ 24 فبراير.
 

وقال لوكاشينكو “وبغض النظر عن الكيفية التي تحاول بها قوى معينة - كما تعلمون - اليوم جرنا إلى الأعمال العدائية على أراضي أوكرانيا، فإنكم مواطني بيلاروسيا لا داعي للقلق”.

وأكد لوكاشينكو أن القوات البيلاروسية تعمل حاليا في حراسة حدود البلاد ضد التهديدات الخارجية. وأضاف أنه يولى اهتمام خاص للجزء الغربي والشمالي الغربي من الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف لوكاشينكو: “لقد أغلق رجالنا الحدود بإحكام وقامت مجموعات معززة بحراستها، وحماية أرضنا، وليس بعض الأراضي حيث، إلى جانب هذا الصراع ، تتكشف بعض المعارك والحروب السرية الأخرى ، بدافع من بعض القوات”.
 

وشدد الرئيس على أن جيش البلاد سيقاتل ويموت لحماية وطنه ، لكنه أعرب عن أمله في ألا يتحقق ذلك.

ورفض لوكاشينكو مرة أخرى مزاعم أوكرانيا بأن بيلاروسيا تساعد روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة، والتي تصفها كييف بأنها “غزو”

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين بالعملية في 24 فبراير وقال، إن روسيا لم يكن لديها خيار آخر بعد أن تخلت كييف بشكل أساسي عن الوفاء باتفاقيات مينسك التي اختارت خيارًا عسكريًا لحل النزاع مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية و LPR).

وحدد الرئيس الروسي أهداف العملية على أنها نزع السلاح - إزالة الأسلحة التي تعرض روسيا للخطر ، بما في ذلك ربما الأجهزة النووية التي هددت كييف بالحصول عليها ، ونزع النازية من البلاد - إزالة القوميين من قيادتها وهزيمة الكتائب القومية.

وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا ردا على بدء العملية. كما فرضوا عقوبات على مينسك التي اتهموها بمساعدة موسكو في العملية رغم نفي مينسك ذلك.

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