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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة كفر شكر، لمدة 4 ساعات اليوم السبت وحتى الساعة الواحدة وذلك نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.
وقالت الشركة أنه سيجرى إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


من ناحية اخرى أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية اجتياز محطة مياه كفر شكر ترشيح مباشر إجراءات التقييم والحصول على تجديد شهادة TSM بنجاح.


واكد المهندس مصطفى مجاهد  أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب.


وأشار إلى حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، مضيفا أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.


وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانة والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنية والجودة والمعامل واعتمادها من لجنه التفتيش.

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