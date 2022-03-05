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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل مسكنه بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الأجهزة المختصة بالغردقة ، صباح اليوم السبت، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل منزله بمنطقة الاتوبيس خلال الأسبوع الماضى.

 

تسليم الجثة للأهل عقب الانتهاء من التشريح

 

وجاء القرار بتسليم الجثة لأسرته، وذلك بعد أن انتهي الطبيب الشرعي من تشريح الجثة بمشرحة مستشفي الغردقة.

وكانت الأجهزة المختصة بالغردقة، قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر على جثته مشنوقا بمنطقة الأتوبيس لبيان سبب الوفاة، وتكليف مباحث قسم الغردقة لإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.

 

تفاصيل الواقعة والعثور على الجثة

 

تعود تفاصيل الواقعة حين عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، مساء الخميس الماضي، على جثة شاب في العقد الرابع من عمره مشنوقا داخل مسكنه بمنطقة خلف الأتوبيس، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب خلف منطقة الأتوبيس، وانتقل إلى مكان الواقعة القيادات الأمنية، على رأسهم المقدم مصطفى حلمي، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة.

معاينة النيابة

 

وعقب معاينة النيابة العامة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يعمل في محل سوبر ماركت ويبلغ من العمر 37 عاما.

 

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في سياق مختلف تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع رجال رجال الجمارك بسفاجا  من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لبندقية ضغط هواء وعدد من الأقراص المخدرة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر.

وتم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لعدد 3 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيشهما تبين وجود بندقية ضغط هواء، و260 قرص من عقار سولبادين المخدر، و720 ساعة سمارت مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات. 

 

 

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