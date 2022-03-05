سقوط عصابة تخصصت في سرقة التوك توك بـ الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به حال توقفها أمام مسكنه.

وتقررتشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (8) وقائع سرقة بدوائر مراكز شرطة (محلة دمنة، بنى عبيد، المطرية، السنبلاوين، ميت سلسيل، دكرنس، المنصورة) وأضافوا بقيامهم بالتصرف فـى المسروقات ببيعها (لإثنين من عملائهما "سيئ النية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية) "تم ضبطهما" وأرشدا عن المسروقات (8 دراجات نارية).

