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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كوبرى القبة العسكري يشهد إجراء جراحة نادرة ومعقدة بتخصص جراحة الأوعية الدموية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أجرى فريق طبى بقسم جراحة الأوعية الدموية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة وبمساعدة طاقم طبى متميز من أطباء التخدير والرعاية المركزة والتمريض والفنيين عملية إصلاح لتمدد الشريان الأورطى بالبطن والصدر بإستخدام الدعامات المغطاة المتفرغة ذات الفتحات بواسطة الأشعة التداخلية والتى تُعد من أكثر العمليات تعقيداً ومهارة بتخصص "T - branch EVAR" المغذية لشرايين البطن الرئيسية.

وتعد تلك الجراحة من الجراحات النادرة والمعقدة بتخصص جراحة الأوعية الدموية ، والتى تمت تحت إشراف فريق طبى مصرى خالص من الأطباء وتمريض القوات المسلحة وبنتائج مبهرة حيث مر المريض بفترة العملية ومابعد العملية بحالة مستقرة وخرج من المستشفى بحالة جيدة جداً بعد أن كان يتم الإعتماد على الخبراء الأجانب لتنفيذ مثل هذة الجراحات.

وتعد تلك العملية نافذة أمل لمرضى التمددات بالشريان الأورطى الصدرى والبطنى حيث تُعد بديلاً للجراحات الكبرى ذات الخطورة البالغة على الحياة والأثار الجانبية الشديدة ، حيث يتم إجراء هذه الجراحة من فتحات جراحية صغيرة بمنطقة أعلى الفخذين وبواسطة الأشعة.

يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقطاع الطبى بما يمكنها  من الإرتقاء بكافة مقومات المنظومة الطبية بالقوات المسلحة.

كما يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الخدمات الطبية المتميزة للمرضى من العسكريين والمدنيين على حد سواء من خلال الإمكانيات الطبية المتطورة تحت إشراف نخبة  من أمهر الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات بكافة الصروح الطبية بالقوات المسلحة.

الأوعية الدموية كوبري القبة المجمع الطبى للقوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة

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