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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد قفشة .. اليوم

صدى البلد

وجه النادي الأهلي رسالة تهنئة لـ محمد مجدي قفشه نجم الفريق بمناسبة عيد ميلاده اليوم. 

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لقفشه وعلق :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمد مجدي أفشه …نتمنى لك عيد ميلاد سعيد ".

 

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تنطلق مساء اليوم السبت مباراة فريق الأهلي  أمام نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة  في المباراة الماضية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 على أرضه بإستاد القاهرة الدولي، كما أن الأهلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات بعد تعادله سلبيًا أمام الهلال السوداني خارج أرضه.
 

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد السلام وي الأهلي يوم السبت المقبل ٥ مارس.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي ان سبورت.

 

تشكيل الاهلي المتوقع أمام المريخ السوداني 
 

ويدفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء أمام المريخ السوداني بتشكيل ضم كل من:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة

خط الوسط : عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر

خط الهجوم : محمد شريف

 

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني


اعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

 

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

سلطت الصحف السودانية  الضواء على مباراة الأهلي والمريخ، المقرر لها، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى بدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز على المريخ السوداني في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في ترتيب المجموعة الألى، وإنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي .

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما خسر أمام صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثانية.

في المقابل، استهل المريخ السوداني مشواره في دور المجموعات بالتعادل سلبيا مع صن داونز، بينما فاز على الهلال 2-1، في الجولة الثانية.

ويتصدر صند داونز ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ويحل المريخ السوداني ثانيا بـ 4 نقاط، والأهلي ثالثا بـ نقطة والهلال رابعا بنفس الرصيد.

 

ماذا قالت صحف السودان عن مباراة الأهلي والمريخ؟
 

كفرووتر:

المريخ والاهلي المصري في مواجهة عنق الزجاجة
سجل سلبي للمريخ على الأراضي المصري

باج نيوز:

المريخ السوداني ينشد الفوز من بوابة الأهلي المصري

الراكوبة:

المريخ يكمل مناوراته لمواجهة الأهلي المصري


 

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