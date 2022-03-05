وزير الخارجية الأوكراني: لا أستبعد لقاء لافروف في تركيا

رجح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في تركيا ، موضحا أن ذلك يصب في إطار العملية التفاوضية العامة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات بثها "اكسترا نيوز"، ردا على سؤال حول إمكانية عقد محادثات بينه وبين لافروف: "لا علم لي عن تأكيد سيرغي لافروف موافقته على مثل هذا اللقاء". وكشف أنه يخطط لبحث هذا الموضوع مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: "هناك مسار تفاوضي، وتم تشكيل وفدين من الطرفين الأوكراني والروسي، وهناك لقاءات بينهما في بيلاروس. إذا وجدت أن المحادثات مع سيرجي لافروف قد تكون مثمرة وأن ذلك يصب في الإطار العام للعملية التفاوضية، فأنا بالطبع لن أرفضها. لكن ذلك يتطلب عملا إضافيا".

