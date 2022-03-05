القوات المسلحة توقع بروتوكول مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في عدة مجالات

وقع مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بحضور رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والمشرفين على التخطيط وتطوير التعليم من الجانبين.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة التعليم التكنولوجى فى مصر- لأن التعليم الفنى هو أساس التنمية فى المجتمعات الحديثة- بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، للمساهمة فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، والمستوى التقني للطلاب، وإدراكا لأهمية تبادل الخبرات العلمية والعملية بين قطاعات الدولة المختلفة.

ونَصَّ البروتوكول على التعاون بين الطرفين في ما يلي:

أولا: مجال التعليم والتدريب والتأهيل العلمى للدارسين؛ سعيا إلى تحقيق التكامل والتعاون العلمي.

ثانيا: التنسيق بين الوزارتين؛ لتنفيذ البرامج التدريبية في مجال التعليم التكنولوجي.

ثالثا: تحقيق نظام ضمان الجودة الشاملة لمخرجات عملية التعليم فى مجال تدريب الطلاب، حرصا على تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين.

كما أعقب مراسم توقيع البروتوكول؛ عقد مؤتمر، تناول رؤية ورسالة المعهد الفني للقوات المسلحة وأهدافه وتخصصاته المختلفة، ومحاور تطوير عناصر العملية التعليمية من خلال عرض تقديمى يبرز مدى المساهمة الفعالة للمعهد بما يخدم منظومة التأمين الفنى بالقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.