عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة توقع بروتوكول مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في عدة مجالات

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

وقع مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بحضور رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والمشرفين على التخطيط وتطوير التعليم من الجانبين.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة التعليم التكنولوجى فى مصر- لأن التعليم الفنى هو أساس التنمية فى المجتمعات الحديثة- بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، للمساهمة فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، والمستوى التقني للطلاب، وإدراكا لأهمية تبادل الخبرات العلمية والعملية بين قطاعات الدولة المختلفة.

ونَصَّ البروتوكول على التعاون بين الطرفين في ما يلي:

أولا: مجال التعليم والتدريب والتأهيل العلمى للدارسين؛ سعيا إلى تحقيق التكامل والتعاون العلمي.

ثانيا: التنسيق بين الوزارتين؛ لتنفيذ البرامج التدريبية في مجال التعليم التكنولوجي.

ثالثا: تحقيق نظام ضمان الجودة الشاملة لمخرجات عملية التعليم فى مجال تدريب الطلاب، حرصا على تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين.

كما أعقب مراسم توقيع البروتوكول؛ عقد مؤتمر، تناول رؤية ورسالة المعهد الفني للقوات المسلحة وأهدافه وتخصصاته المختلفة، ومحاور تطوير عناصر العملية التعليمية من خلال عرض تقديمى يبرز مدى المساهمة الفعالة للمعهد بما يخدم منظومة التأمين الفنى بالقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيابة العامة ..حبس طفل قتل سيدة خطأ بسيارة في أكتوبر

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

بوتين: العقوبات الغربية بمثابة إعلان حرب

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

الداخلية: مصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة فى حملات أمنية

تداول فيديو لحريق مصنع في الصين على أنه انفجار بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

ترشيحاتنا

من 8 مارس| "إيروفلوت" الجوية الروسية تلغي كل رحلاتها الدولية باستثناء مينسك

مقهورة ومش هروح تاني.. بدرية طلبة تكشف تعرضها للنصب في الكويت| فيديو

القوات المسلحة توقع بروتوكول مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في عدة مجالات

لإعادة دبلوماسيين مطرودين.. أمريكا تسمح بدخول طائرة روسية إلى أراضيها

تداول فيديو لحريق مصنع في الصين على أنه انفجار بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

الصومال يتسلم 3 آلاف طن مساعدات غذائية من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

ليزا شحاتة بطلة "هند والدكتور نعمان" تكشف أسرار سنوات الاختفاء

الجرام وصل 1000 جنيه.. قفزات جنونية في أسعار الذهب

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ