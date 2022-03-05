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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نيوكاسل يهزم برايتون.. وأستون فيلا يكتسح ساوثهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

فاز فريق نيوكاسل يونايتد، على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح ريان فريزر التسجيل لـ نيوكاسل في الدقيقة 12 أعقبه فابيان شار بالهدف الثاني في الدقيقة 14.

وسجل دانك هدفًا لـ برايتون في الدقيقة 55، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 28 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، حقق فريق أستون فيلا انتصارًا عريضًا على ساوثهامبتون برباعية نظيفة. 

افتتح أولي واتكينز التسجيل لفريقه في الدقيقة التاسعة وسجل دوجلاس لويز الهدف الثاني لـ أستون فيلا في الدقيقة 44، ثم أضاف فيليبي كوتينيو الهدف الثالث في الدقيقة 52، قبل أن يختتم داني إنجز مهرجان الأهداف للفيلانز بهدف رابع في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 33 في المركز الحادي عشر خلف ساوثهامبتون الذي توقف رصيده عند 35 نقطة في المركز التاسع.

وفاز فريق برينتفورد على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خسر ولفرهامبتون أمام كريستال بالاس بثنائية.

الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون نيوكاسل أستون فيلا كريستال بالاس برايتون كوتينيو

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