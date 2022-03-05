محمد صلاح أهدر فرصتين..ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في الشوط الأول

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بضيفه وست هام يونايتد، متقدمًا عليه بهدف دون مقابل، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا لـ ليفربول في الدقيقة الثانية عندما انفرد تمامًا بمرمى وست هام، لكن حارس الأخير فابيناسكي، تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 11، تهيُأت الكرة لـ محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، لكن مدافعي وست هام تصدوا لتسديدته.

وفي الدقيقة 27 افتتح ليفربول التسجيل عن طريق لاعبه السنغالي ساديو ماني من متابعة رائعة لتمريرة زميله أرنولد، ليمنح التقدم لفريقه بعد التأكد من صحة الهدف بتقنية الفيديو.

وأهدر فلاسيتش فرصة معادلة النتيجة لـ وست هام في الدقيقة 39 عندما انفرد بمرمى ليفربول، حيث قام بإسقاط الكرة فوق أليسون، لكن أرنولد قام بإبعاد الكرة قبل أن تسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق محمد صلاح بهدف نظيف.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني