أسامة عزمي : مصر تنتج لقاحين لـ كورونا قبل نهاية العام الحالي

قال الدكتور أسامة عزمي، رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصرى،"كوفي فاكس" إن لجان الأخلاقيات المختلفة وافقت على تعديل البروتوكول وسيتم تقديم الموافقات إلى هيئة الدواء غدا.

وأضاف عزمى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” مع نهاية العام الحالى، نتوقع أن تنتج مصر لقاحين لمكافحة فيروس كورونا.

لقاح إيجى فاكس

وفى سياق متصل قال الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات التابع لوزارة الزراعة، إنه تم تشكيل لجنة فى أبريل 2022 من أجل إنتاج لقاح "إيجى فاكس"، الذى يعد أول لقاح مصرى ضد فيروس كورونا، وتم تصنيعه محليا بنسبة 100%.

وأكد "سعد"، أنه تم اعتماد اللقاح من قبل هيئة الدواء، ثم قمنا بأول تجارب سريرية له فى 13 فبراير الماضي على أول مجموعة من المتطوعين، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للحاصلين على اللقاح آمنة ومستقر.

وأضاف مدير معهد الأمصال واللقاحات التابع لوزارة الزراعة، أن جميع النتائج حتى الآن مبشرة ومرضية.

وتابع: “احتجنا إلى شريك صناعي لتصنيع الأدوية البشرية، وبالفعل عملت شركة إيفا وبدأنا في تقديم الملف إلى هيئة الدواء المصرية وبالفعل حصلنا على إجازة تجاربنا قبل الإكلينيكية طبقا لشروطها وشروط منظمة الصحة العالمية”.