توبة.. ماجد المصري يروج لمسلسله الرمضاني الجديد

شارك الفنان ماجد المصري متابعيه وجمهوره أفيش مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "توبة" والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل لعام 2022.

نشر ماجد المصري صورة بوسترات مسلسل "توبة" وعلق على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام : وكتب "مسلسل توبه رمضان ٢٠٢٢".



مسلسل "توبة" من تأليف عدد من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفى، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد خلال الأيام القليلة المقبلة.



